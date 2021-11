» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

26 de Noviembre de 2021







ELIMINATORIAS FIBA Esta noche, Argentina comenzará su participación en las Eliminatorias para el Mundial 2023 de Básquet: enfrentará desde las 21.10 a Paraguay en el estadio de Obras Sanitarias. Así, el entrenador Néstor "Che" García hará su debut oficial al frente del Seleccionado Nacional. Y para ese desafío, de los 17 jugadores convocados, se decantó por los bases Juan Brussino y Sebastián Orresta; los escoltas Carlos Delfino (39 años, campeón olímpico en Atenas 2004; foto), Mateo Solanas y Luciano González; los aleros Marcos Mata y Agustín Barreiro; los ala-pivots Juan Francisco Fernández, Federico Aguerre y Nicolás Romano; y los pivots Kevin Hernández y Tayavek Gallizzi. Mañana sábado, en tanto, Argentina y Paraguay volverá a enfrentarse, nuevamente en Obras Sanitarias por el Grupo A que también integran Venezuela y Panamá.



CHALLENGER COPADO Esta semana se está disputando el Challenger de Brasilia, donde los tenistas argentinos poblaron casi por completo los Cuartos de Final, garantizando tres compatriotas en semifinales. Hoy se medirán: Francisco Cerúndolo vs Hernán Casanova, Federico Coria vs Juan Ignacio Londero y Nicolás Kicker vs Pedro Cachín. El otro duelo de esta instancia será entre el español Jaume Munar (ayer eliminó al argentino Santiago Rodríguez Taverna) y el brasileño Thiago Seyboth Wild. STC2000: HORARIOS Este fin de semana se definirá el Campeonato 2021 del SúperTC2000, con Agustín Canapino (Chevrolet) y Leonel Pernía (Renault) como únicos aspirantes al título. Será durante el "Gran Premio Canestrari", que se llevará adelante en el circuito número 9 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La actividad comenzará hoy con un Shakedown, que arrancará a las 16.50 y dos sesiones para el seteo de motores en pista. Mañana habrá una tanda extra de ensayos (9.40) y un entrenamiento (10.20), antes de la clasificación (15.25). Mientras el domingo se disputará la final desde las 12.00. A esta última fecha, Canapino llega con 10 puntos de ventaja sobre Pernía.

