Se realizará una charla titulada "¿Sirve de algo ser creyente hoy?"

Será de 19 a 20:30 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. La actividad es sin costo y no se requiere inscripción previa. Estará a cargo del Lic. Gerardo García Helder. El grupo de Familias Rogacionistas y el Servicio de Animación Vocacional Rogacionista de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen invitan a participar del Encuentro: "¿Sirve de algo ser creyente hoy?". El mismo se realizará este sábado 27 de 19 a 20:30 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. La actividad es sin costo y no se requiere inscripción previa. En este tiempo donde como Iglesia estamos invitados a entrar en un diálogo especial para repensar nuestra vida comunitaria y de Fe, el Lic. Gerardo García Helder acompañará a recorrer este camino que nos interpela a buscar nuevos desafíos. Gerardo es nacido en Rosario de Santa Fe el 30 de agosto de 1959, es Magíster en Sagradas Escrituras (Inst. Univ. ISEDET), Licenciado en Psicología (UBA) y Operador Socioterapéutico en el campo de las toxicodependencias (Progetto Uomo – Roma – Italia), cursando seminarios doctorales en el IIEGE (UBA) en vistas al Doctorado en Estudios de Género. Además es uno de los Fundadores y actual Presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión; Director de la Editorial AMICO y del periódico "Diálogo" (dependientes de dicha Fundación). Miembro de la Asociación Bíblica Argentina (ABA). Director del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina. De 2013 a 2018 fue Coordinador Zonal del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) de la Federación Bíblica Católica (FEBIC) y miembro del Comité Ejecutivo Regional de América Latina y El Caribe (FEBIC LAC). Elegido Coordinador del Comité Organizativo Local y miembro del Comité Preparatorio Internacional de la X° Asamblea General de FEBIC. Responsable del sitio Red Argentina Bíblica (RABI) en Facebook. Miembro del Consejo de Redacción de "ETIAM. Revista Agustiniana de Pensamiento". Hace años dicta ejercicios espirituales, cursos y conferencias en distintos lugares de América Latina. Escribió "Diccionario de Liturgia", "Mándalas cristianos", "ABC de San Agustín", "Les he lavado los pies: hagan ustedes lo mismo", "Los dones del Espíritu Santo" y cientos de libros devocionales (procurando animar bíblicamente diversas expresiones de piedad popular) y materiales catequísticos para niños y jóvenes. Tradujo algunas obras de san Agustín de Hipona y de teólogos contemporáneos al español.