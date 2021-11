Tenaris junto a los emprendedores más innovadores de la región

Tenaris fue otra vez uno de los sponsors principales del 100K LATAM organizado por ITBA y MIT, un certamen que premia el potencial creativo y emprendedor de América Latina. Además, Alejandro Lammertyn, Chief Digital And Information Officer de la compañía participó como jurado en la gran final. El 100K Latam es el evento que más dinero otorga dentro del ecosistema emprendedor, con el objetivo de cada uno de los proyectos distinguidos pueda seguir creciendo y progresando en la región. Organizado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) -con apoyo del MIT Sloan Latin America Office-, el miércoles 24 de noviembre tuvo lugar la gran final de la competencia y Tenaris fue uno de los sponsors principales. Los proyectos ganadores de las tres categorías provienen de Argentina, Brasil y Chile y buscan desarrollar soluciones para la industria con impronta sustentable. "Este es un certamen muy riguroso y exigente. Todos los participantes fueron muy buenos y fue una experiencia extraordinaria haber podido formar parte", expresó Alejandro Lammertyn, Chief Digital And Information Officer de Tenaris e integrante del jurado de la gran final. 100K Latam busca incentivar emprendedores con capacidad de generar impacto en la región a través de proyectos innovadores, preferentemente de base tecnológica y/o inscriptos en la economía del conocimiento. De esta manera, pretende brindar un aporte al desarrollo económico, social y/o ambiental en países de la región. El concurso cuenta con tres categorías distintas en función de la madurez de la idea: Pitch (fase inicial), Accelerate (fase de desarrollo o primeras ventas) y Launch (proyectos avanzados). Para cada una se eligen cinco finalistas, entre los cuales surgen los ganadores. Los proyectos son evaluados por un jurado de especialistas de la industria, referentes del ecosistema emprendedor, académicos y emprendedores. El concurso otorga más de U$S 100.000 dólares en premios. En la edición 2021 el proyecto Photio se quedó con el premio de la categoría Launch. Se trata de una iniciativa chilena de aditivo nanotecnológico para pinturas, asfalto, plásticos y concreto, que les otorga propiedades descontami-nantes a estos materiales. Por su parte, un equipo brasileño se quedó con el primer puesto de la categoría Accelerate. A través del proyecto Microciclo Biotecnologia, persigue el desarrollo de una solución sustentable y ambientalmente amigable para el tratamiento de residuos aceitosos mediante el uso de micro-organismos libres de modificaciones genéticas, patogeni-cidad y obtenidos de ambientes naturales. La innovación argentina no se quedó sin ser reconocida. Present Chemes-try diseñó un proceso que produce componentes para diferentes industrias a partir de la cascarilla de soja, un subproducto agroindus-trial con escaso valor comercial, agregando valor agregado a la actividad agroexportadora nacional.





