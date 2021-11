Efemérides del día de la fecha, 27 de Noviembre

DÍA DEL TRABAJADOR PREVISIONAL Impulsado por la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS) e instituido mediante la Ley Nº26.533 en el año 2009, en este día se conmemora la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. La misma fue creada en el año 1943, a través del Decreto Nº15.074, y tenía la función de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral y centralizar la política social del Estado. Por ello, tenía a su cargo la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, la Cámara de Alquileres, la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social y la Junta Nacional para combatir la Desocupación.



ARGENTINA GANA SU PRIMERA COPA DAVIS Hace 5 años, Argentina se consagraba por primera vez en su historia campeón de la Copa Davis: "Finalmente salimos campeones. Me cuesta todavía entender, me cuesta entender mi partido, lo de Fede fue increíble, es increíble tener esta Copa" manifestó Juan Martín Del Potro. Así, las cuatro finales fallidas ante Estados Unidos (1981), Rusia (2006) y España (2008 y 2011) quedaron en el pasado: "Estamos muy contentos, este grupo representa a todo el tenis argentino, lo ganó el deporte argentino" dijo Daniel Orsanic, capitán del equipo "albiceleste". El cual estaba integrado por Federico Delbonis, Del Potro, Leonardo Mayer, Guido Pella, Renzo Olivo, Carlos Berlocq y Juan Mónaco. La final la disputó ante Croacia en el Arena Zagreb. A pesar de que Delbonis dio pelea y mereció el triunfo no pudo evitar la derrota 6-3, 7-5, 3-6, 1-6 y 6-2 frente a Marin ?ili?. Luego Delpo se enfrentó a Ivo Karlovi? y se impuso 6-4, 6-7 (6-8), 6-3 y 7-5 igualando la serie 1-1. Sin embargo, la dupla Del Potro-Mayer no pudo frente a ?ili? y Dodig y cayó 7-6 (7-2), 7-6 (7-4) y 6-3. Aun así, el tandilense se recuperó frente ?ili? venciéndolo 6-7 (4-7), 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3. Finalmente, Delbonis aseguró el 3-2 en la serie al imponerse 6-3, 6-4 y 6-2 contra Karlovi.



SE LANZA "I KNEW YOU WERE TROUBLE" Un día como hoy en el año 2012, Taylor Swift lanzaba el sencillo "I knew you were trouble". Perteneciente al álbum "Red" (2012) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Max Martin y Shellback, la canción abarca la frustración de haber continuado con una relación pese a las señales de que era tóxica: "Es sobre estar frustrado contigo mismo porque estas con el corazón roto y supiste cuando viste a esa persona por primera vez, viste todas esas advertencias, y de igual forma fuiste por eso".