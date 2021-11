Se realizará desde las 8.00 en la institución Celeste con entrada libre y gratuita y contará con la participación de diez clubes. El equipo promocional del CBC, dirigido por Marilú Perea, presentará 15 remeros. Este domingo se desarrollará la regata promocional 123º aniversario del Campana Boat Club, un evento abierto a la comunidad para que los vecinos de la ciudad puedan disfrutar de esta disciplina que tanto le ha aportado a la historia deportiva de Campana. Como es habitual, la competencia, fiscalizada por la Comisión de la Regata Internacional del Tigre (CRIT), cerrará la temporada de la categoría promocional y contará con la participación de 10 clubes, cuyos remeros buscarán ganar la Copa 123º aniversario del CBC "Ángel Tata Querejeta". Las pruebas comenzarán a las 8 de la mañana y las partidas serán a la altura del puente de Siderca y Euroamérica. Y finalizarán en la playa de la entidad ribereña. El equipo promocional del CBC, entrenado por Marilú Perea, presentará a 15 remeros que participarán de las siguientes pruebas: -Single Paseo Sub 12 Masculino: Jonas Viera Veneziani y Dylan Roldán. -Single Paseo Sub 12 Femenino: Julieta Paredes. -Single Paseo Sub 14 Masculino: Santino De Luz (Serie 1) y Sebastián Benítez (Serie 5). -Single Paseo Sub 14 Femenino: Julieta Paredes (Serie 2) y Carla Correa (Serie 3). -Single Paseo Sub 16 Masculino: Santino Torreyra (Serie 1), Sebastián Benítez y Luciano Cruz (Serie 2) y Juan Manuel Nanni (Serie 3). -Single Paseo Sub 16 Femenino: Pilar Figueroa. -Single Paseo Libre Masculino: Sebastián Benítez y Juan Manuel Nanni (Serie 2), Santino De Luz (Serie 3), Santino Torreyra y Luciano Cruz (Serie 4). -Single Paseo Libre Femenino: Carla Correa y Pilar Figueroa. -Doble par Sub 16 Masculino: Santino De Luz y Tomás Paredes y Juan Manuel Nanni junto a Santino Torreyra. -Single Libre Femenino: Abril Sosa. -Doble par Sub 16 Femenino: Laila Hilt y Morena Quinteros. -Single Sub 16 Masculino: Tomás Paredes. -Doble par Libre Masculino: Juan Manuel Nanni, Santino Torreyra y Santino De Luz (S). -Doble par Libre Femenino: Laila Hilt y Morena Quinteros. -Single Sub 14 Masculino: Tomás Paredes. -Cuatro Con Libre Masculino: Luciano Cruz, Juan Manuel Nanni, Sebastián Benítez, Santino Torreyra, Santino De Luz (S) y Tomás Alonso (T). -Single Sub 16 Femenino: Abril Sosa y Laila Hilt -Doble par Sub 14 Femenino: Julieta Paredes y Morena Quinteros. -Doble par Sub 14 Masculino: Santino De Luz, Tomás Paredes y Sebastián Benítez (S). "Lo único que espero y deseo es que todos los chicos que compiten representando al club la pasen bien, que disfruten de esta competencia, que es la última del año", remarcó Perea de cara a este tradicional evento del Campana Boat Club.

EL EQUIPO PROMOCIONAL DEL CBC VUELVE A CERRAR LA TEMPORADA COMO LOCAL.





LA ÚLTIMA EDICIÓN DE ESTA REGATA PROMOCIONAL FUE EN 2019.