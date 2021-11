Participaron más de 130 ajedrecistas, entre ellos, 14 campanenses. Claudio Perino, de Villars, fue el ganador. Tras no realizarse en el año 2020 por la pandemia, el pasado sábado volvió a disputarse el tradicional Torneo Abierto de Ajedrez "Salvador Calí que organiza la Escuela del Club Náutico Zárate, en conmemoración del aniversario de la institución. Fue la 14ª edición, se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Ancla y estuvo a cargo del profesor Fernando Romano. El principal certamen de la jornada (Libre) contó con la participación de 52 jugadores, mientras que otros 80 se dividieron entre las diferentes categorías promocionales (Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Libres). En total, más de 130 ajedrecistas se hicieron presentes en esta ocasión, superando ampliamente la convocatoria esperada. Participaron jugadores de la región (Zárate, Campana, Escobar y General Rodríguez), pero también llegaron muchos desde otras ciudades como Tigre, Ramallo, Rojas y Gualeguaychú, entre otras. El gran ganador de la jornada fue Claudio Perino (de Villars), quien se quedó con esta 14ª edición del Torneo "Salvador Calí". Además, en el certamen Libres, fueron galardonados Cristián Zárate (como Mejor Juvenil), César López (como Mejor Senior) y Guillermo Barales (como Mejor Socio CNZ). En tanto, los ganadores de las categorías promocionales fueron Fausto Scholand (Sub 8), Pedro Pou (Sub 10), Eugenio Anigstein (Sub 12), Agustín Brozzoni (Sub 14), Thiago Ramírez Solís (Sub 16) y En representación de nuestra ciudad se presentaron catorce jugadores: en Sub 12 jugaron Ignacio Zaracho (5º con 4 puntos) y Fausto Scoccia (13º con 2 puntos); en Sub 14 lo hicieron Juan Ignacio Sforzini (6º con 4 puntos), Valentín Ranieri (7º con 4 puntos), Constantino Gómez Sánchez (8º con 3,5 puntos), Salvador Lima (11º con 3 puntos), Thiago Duarte (17º con 2,5 puntos), Matías Martino (18º con 2 puntos), Benjamín Smetana (19º con 2 puntos) y Franco Alegre (20º con 2 puntos); y entre los Libres participaron Iván Rossi (9º con 4 puntos); Gabriel Gaia (21º con 3 puntos), Lucio Capezzuto (26º con 3 puntos) y Brian Sánchez (34º con 2,5 puntos). El Top 10 de cada una las categorías fue el siguiente: -Sub 8: 1) Fausto Scholand (Escobar), 6 puntos; 2) Franco Renzo (General Rodríguez), 5 puntos; 3) Renata Pou (General Rodríguez), 4,5 puntos; 4) Francisco Iriondo (Zárate), 4 puntos; 5) Lorenzo Mengucci (Zárate), 4 puntos; 6) Benicio Espinosa (Zárate), 4 puntos; 7) Vittorio Di Castelnuovo, 4 puntos; 8) Felipe Romero (Zárate), 3 puntos; 9) Ramiro Arias, 3 puntos; y 10) Delfina Cornejo (Tigre), 3 puntos. -Sub 10: 1) Pedro Pou (General Rodríguez), 5 puntos; 2) Lucas Heberlein (Gualeguyachú), 5 puntos; 3) Francisco Pérez (Tigre), 4,5 puntos; 4) Máximo Rojas (Ezeiza), 4 puntos; 5) Santino Boutempo (Zárate), 3,5 puntos; 6) Benicio Quinteros (Zárate), 3,5 puntos; 7) Valentino Mayol (Tigre), 3,5 puntos; 8) Daniel Dyriv (Tigre), 3 puntos; 9) Eitan Ríos (Zárate), 3 puntos; y 10) Tatiana Pallone (General Rodríguez), 3 puntos. -Sub 12: 1) Eugenio Anigstein (General Rodríguez), 6 puntos; 2) Mateo Quinteros (Zárate), 5 puntos; 3) Ezequiel Panuncio (Tigre), 4 puntos; 4) Mayte Solís Galeano (Tigre), 4 puntos; 5) Ignacio Zaracho (Campana), 4 puntos; 6) Benjamín Espinosa (Zárate), 4 puntos; 7) Matías López (General Rodríguez), 3 puntos; 8) Pedro Rubio (Rojas), 3 puntos; 9) Leandro Romero (Ramallo), 3 puntos; y 10) Lucas Ciminari (Ramallo), 3 puntos. -Sub 14: 1) Agustín Brozzoni (Tigre), 6 puntos; 2) Juan Diego Raposo (Rojas), 5 puntos; 3) Felipe Mesiano (Tigre), 4 puntos; 4) Nahuel Polera (General Rodríguez), 4 puntos; 5) Mateo Díaz (General Rodríguez), 4 puntos; 6) Juan Ignacio Sforzini (Campana), 4 puntos; 7) Valentín Raineri (Campana), 4 puntos; 8) Constantino Gómez Sánchez (Campana), 3,5 puntos; 9) Benjamín Ernst (Escobar), 3,5 puntos; y 10) Joaquín Robles Urquizo (Escobar), 3,5 puntos. -Sub 16: 1) Thiago Ramírez Solís (Tigre), 6 puntos; 2) Facundo García (Tigre), 4 puntos; 3) Nicolás Patilla (Escobar), 4 puntos; 4) Santino Carranza (Zárate), 4 puntos; 5) Facundo Spuri (Ramallo), 3 puntos; 6) Alan Rigau (Tigre), 2 puntos; y 7) Valentín Balboa (Zárate), 1 punto. -Libre: 1) Claudio Perino (Villars), 6 puntos; 2) Gustavo Medina, 5 puntos; 3) Pablo García (San Miguel), 5 puntos; 4) Cristián Zárate (Pilar), 5 puntos; 5) Cristián Dolezal, 5 puntos; 6) Adrián Anud (Tigre), 4 ½ puntos; 7) Santino Serrano Corsillo (Escobar), 4 puntos; 8) Pedro Morales (Escobar), 4 puntos; 9) Iván Rossi (Campana), 4 puntos; y 10) Karim Jalin Rumbo (Tigre), 4 puntos.

EL TORNEO FUE ORGANIZADO POR LA ESCUELA DE AJEDREZ DEL CLUB NÁUTICO ZÁRATE.





CLAUDIO PERINO, GANADOR DEL TORNEO, JUNTO AL PROFESOR FERNANDO ROMANO.