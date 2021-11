El jugador de Deportivo Cuenca marcó en la derrota 3-1 ante Técnico Universitario y llegó a 13 conquistas en la temporada. El campanense Diego Dorregaray está cerrando otro año de gran manera en la Serie A de la Liga Pro de Ecuador y no para de sumar goles: en su última presentación, marcó el único tanto del Deportivo Cuenca en la derrota 3-1 ante Técnico Universitario. De esa manera, "Fonito" llegó a los 13 gritos (cinco en los últimos siete partidos) en la temporada y es el cuarto máximo artillero en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano. Así, el campanense de 29 años ya suma 35 conquistas en la Serie A de la Liga Pro, teniendo en cuenta su campaña anterior con el Expreso Austral y sus pasos previos por Guayaquil City y Técnico Universitario. Su efectividad en el actual certamen le ha permitido a Deportivo Cuenca escaparse de la zona de descenso, aunque no así de su irregularidad (dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco juegos). Por ello, con 15 puntos, los Morlacos se ubican en el puesto 13 del Torneo Clausura que concluirá el fin de semana. Por esa última fecha, el conjunto de Dorregaray enfrentará esta noche como local a Independiente del Valle, actual líder del campeonato, que saldrá a la cancha con la necesidad de sumar un punto para asegurarse el título y un lugar en la Final frente a Emelec (campeón del Apertura). Por su parte, "Fonito" cerrará otra campaña exitosa en Ecuador y si bien tiene contrato con Deportivo Cuenca hasta finales de 2022, no sorprendería que su nombre surja en el próximo mercado de pases para reforzar a otros equipos. Especialmente si el exjugador de Puerto Nuevo, Sportivo Barracas, Atlanta y Defensores de Belgrano recibe su carta de nacionalización.



FONITO FUE CLAVE PARA QUE DEPORTIVO CUENCA NO SUFRA CON EL DESCENSO ESTA TEMPORADA.