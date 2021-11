Se jugarán tres partidos en cancha de Villanueva. El resto de la programación se completará mañana en La Josefa y Las Campanas. Este sábado estará comenzando una nueva fecha del "Torneo 90 Años "de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol: se jugarán tres partidos en cancha de Villanueva. Dos de ellos corresponden a la Zona C, que se definirá en esta jornada. El líder San Luciano (4 puntos) ya está clasificado a los Octavos de Final y enfrentará desde las 17.00 horas al anfitrión, Villanue-va (3), que al momento de jugar ya podría tener confirmado su boleto. Es que, en el primer turno de la fecha, desde las 13.00 horas, se enfrentarán Mega Juniors (3) y Lechuga (1). Al Mega le alcanza con un empate, mientras Lechuga necesita sí o sí una victoria para llegar a Octavos de Final. Si no lo consigue, quedará eliminado y, por consiguiente, se clasificará Villanueva. El otro partido que se disputará este sábado corresponde a la Zona D: desde las 15.00 horas se medirán Atlético Las Campanas (9 puntos; ya clasificado) y Leones Azules (sin unidades hasta el momento). La cuarta fecha de esta Zona D se completará mañana domingo, con el duelo entre El Junior (3 puntos) y Atlético Las Praderas (0) en cancha de La Josefa. Libre queda Albizola (6). Mañana domingo, además, también se completarán el resto de los grupos de esta primera fase que definirá los 16 clasificados a los Octavos de Final. Por la Zona A se medirán Otamendi (6) vs San Cayetano (0) desde las 12.00 en La Josefa; y San Jacinto (3) vs Del Pino (3) también a las 12.00, pero en Las Campanas. En tanto, por la Zona B se enfrentarán: La Josefa (4) vs Urquiza (0) desde las 14.00 horas en La Josefa; y Barrio Lubo (4) vs Santa Lucía (3) desde las 10.00 en Las Campanas. Finalmente, por la Zona E jugarán: Defensores de La Esperanza (7) vs Norte FC (3) desde las 14.00 en Las Campanas; y Deportivo San Felipe (4) vs Desamparados (3) desde las 16.00, también en Las Campanas.

MEGA JUNIORS SE ENFRENTARÁ HOY A LECHUGA DESDE LAS 13.00 HORAS EN CANCHA DE VILLANUEVA. LAS CAMPANAS RECIBE MAÑANA A BARADERO Por la tercera fecha de la Región Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur, Atlético Las Campanas recibirá mañana domingo desde las 17.00 horas a Sportivo Baradero. El partido, que marcará el final de la primera rueda, se disputará en el estadio de Villa Dálmine. En el cierre de la segunda jornada, Sportivo Baradero le ganó 2-0 como visitante a Deportivo Metalúrgico y, entonces, las posiciones de la Zona 3 quedaron de la siguiente manera: 1) Social Atlético Televisión y Sportivo Baradero, 4 puntos; 3) Deportivo Metalúrgico, 3 puntos; 4) Las Campanas, sin puntos. HOY: NUEVA FECHA DEL FEMENINO Este sábado también se disputará la quinta fecha del Torneo Femenino "Keila Moreira" que organiza la Liga Campanense de Fútbol. El grueso de la jornada se jugará en cancha de Leones Azules, en Otamendi, con el siguiente cronograma: Albizola vs Otamendi (9.00), San Luciano vs Mega Juniors "B" (10.30), Santa Lucía vs Mega Juniors "A" (12.00), Las Campanas vs La Josefa (13.30), Urquiza vs San Cayetano (15.00) y Leones Azules vs Norte "A" (16.30). En tanto, en cancha de Villanueva se desarrollarán los dos encuentros restantes: Deportivo San Felipe vs Norte "B" (9.30) y Las Palmas vs Defensores de La Esperanza (11.00).