P U B L I C





ARRANCA LA 23ª FECHA Con tres partidos, hoy comienza una nueva jornada del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol que ya tiene coronado a River Plate como campeón. Sin embargo, lo que resta del certamen será decisivo para definir clasificaciones a las copas continentales. Este sábado jugarán: Talleres vs Aldosivi (17.00), Patronato vs Godoy Cruz (19.15) y Estudiantes vs Vélez (21.30). SE RETIRA MAXI El mediocampista Maximiliano Rodríguez (40 años) anunció ayer su retiro del fútbol profesional con un emotivo video. El actual jugador de Newells, club en el cual surgió, pasó también por Liverpool, Atlético Madrid, Espanyol y Peñarol. Con la Selección Argentina fue campeón mundial Sub 20 y participó de tres Mundiales, dejando grandes recuerdos como su golazo a México en los Octavos de Final de Alemania 2006 y el penal definitorio frente a Holanda en las semifinales de Brasil 2014. FINAL LIBERTADORES Esta tarde, desde las 17.00 horas, en el estadio Centenario de Montevideo, Palmeiras y Flamengo disputarán la Final de la Copa Libertadores 2021 y definirán al tercer campeón brasileño consecutivo. De hecho, ambos clubes son los últimos en consagrarse: el equipo paulista es el vigente campeón y busca repetir el título de la edición 2020, mientras el carioca festejó en 2019. REDUCIDOS DE ASCENSO Por los Cuartos de Final del Reducido de la Primera Nacional, Quilmes recibirá hoy a Deportivo Morón desde las 19.10 horas. En el partido de ida igualaron 2-2 en el estadio Nuevo Francisco Urbano. En tanto, en el Reducido de la Primera B Metropolitana comienzan las semifinales: Los Andes vs Colegiales y J.J. Urquiza vs Sacachispas (ambos desde las 17.00).