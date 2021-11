Mañana, desde las 17.00, enfrenta como visitante a Sportivo Barracas en el partido de ida de las semifinales. La principal duda en el Portuario está en el ataque: Meza o Villarreal podrían ser titulares ante la falta de los dos centrodelanteros suspendidos. La primera oportunidad, esa final ante Liniers que se comenzó a escapar a los 25 segundos del partido de ida, ya es pasado. Hoy, Puerto Nuevo ya tiene enfocados todos sus cañones en el Reducido que definirá el segundo ascenso a la Primera C. Y en el que debutará este lunes, ingresando en semifinales, instancia en la que se medirá frente a Sportivo Barracas. El partido de ida se jugará mañana desde las 17.00 horas, en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón y con arbitraje de Nicolás Mastroieni. Luego, la revancha será en el Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Para este compromiso, el Portuario no podrá contar con sus dos principales centrodelanteros: Antonio Samaniego recibió una fecha de suspensión tras ser expulsado por doble amarilla ante Liniers, mientras Gastón Pérez deberá purgar dos encuentros (fue roja directa), por lo que se perderá la serie ante el Arrabalero. Estas bajas obligan a un profundo análisis al entrenador Gastón Dearmas, quien maneja dos opciones para completar el ataque de su equipo: el juvenil Jeremías Villarreal (con características de centrodelantero) o el extremo Alexander Meza. Después, la formación Auriazul no variaría respecto a la presentada en Villegas frente a Liniers en el partido revancha de la final. Entonces, los once titulares para mañana serían: Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Mario Godoy, Kevin Casco; Kevin Redondo, Ezequiel Ramón; Selem Lojda, Enzo Ritacco, Enzo Moreno; y Meza o Villarreal. Por su parte, Sportivo Barracas llega a esta instancia luego de eliminar a Argentino de Rosario en Cuartos de Final. En el encuentro de ida perdió 1-0 como visitante, pero en la revancha se recuperó, ganó 2-1 y forzó la definición por penales que, finalmente, le dio el pase a semifinales. Para el cotejo de mañana, el Arrabalero tendrá también dos bajas: Juan Pablo Fleitas y Axel Romero llegaron a las cinco tarjetas amarillas y deberán cumplir una fecha de suspensión. La otra semifinal del Reducido de la Primera D comenzará esta tarde, cuando Centro Español reciba a Defensores de Cambaceres en cancha de Ituzaingó.

ALEXANDER MEZA PODRÍA SER TITULAR ANTE LAS BAJAS DE SAMANIEGO Y PÉREZ (FOTO: ANDRES RAJOY RIVA / PRENSA CAPN). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº30. En 29 partidos, Puerto Nuevo logró 13 victorias y Sportivo Barracas ganó 10 veces. Empataron en 6 oportunidades. El Portuario marcó 42 goles, mientras el Arrabalero convirtió 34. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 14 partidos: el equipo de nuestra ciudad ganó 6 (17 goles) y Sportivo Barracas venció en 5 ocasiones (16 goles). Empataron 3 veces. COMO LOCAL SPORTIVO BARRACAS: En 15 encuentros: Barracas ganó 5 (18 goles) y Puerto Nuevo se impuso en 7 (25 goles). Igualaron en 3 ocasiones. EL RESULTADO DEL APERTURA. El jueves 24 de junio, por la 5ª fecha, Puerto Nuevo empató sin goles frente a Sportivo Barracas en cancha de Deportivo Morón. EL RESULTADO DEL CLAUSURA: El sábado 9 de octubre, por la 5ª fecha, el Arrabalero goleó 4-0 en Campana. APOSTILLAS: Puerto Nuevo lleva dos partidos sin ganar ante este rival, con un empate y una derrota. La última victoria se produjo el domingo 15 de marzo de 2020, por la 6ª fecha del Torneo Clausura de la Primera D 2019/20: fue 1-0 como visitante con gol de Emanuel Russo, en cancha de Deportivo Morón, y en el debut de Gastón Dearmas como DT Portuario. Como visitante, el Portuario lleva 3 juegos sin derrotas, con una victoria y dos igualdades.