El concejal de Juntos por el Cambio, Christian Amaya, volvió a referirse a la no reactivación de la obra de la Termoeléctrica II. "Para algunos este 25 de noviembre fue un día más, pero para otros no. Este jueves se cumplió un año de la promesa de la reactivación de la Termoeléctrica II, que, como muchos suponíamos, solo quedó en palabras", enfatizó el concejal de Juntos por el Cambio, Christian Amaya. "Doce meses atrás, los concejales Romano y Calle y el presidente de la UOCRA Villarreal anunciaron que en el primer semestre de este año iban a poner en marcha el proyecto ilusionando a todos los vecinos que salen día a día a buscar un empleo", dijo. En este sentido, el edil cuestionó que "nos mintieron a todos porque prometieron la creación de cientos de puestos de trabajo, pero la realidad es que la obra está totalmente frenada y sin novedades". "Sería muy importante que se ejecute este proyecto porque es una obra clave para el desarrollo y crecimiento tanto del país, la provincia como de la ciudad", manifestó el concejal al tiempo que pidió al kirchnerismo a tomar cartas en el asunto para que esta promesa se ejecute. Para concluir, Amaya aseveró que "mintieron diciendo que movilizaron todo lo que estaba a su alcance y que gestionaron acciones, pero en realidad no movieron ni un dedo, solo inventaron la reactivación para embaucar a los vecinos".

Amaya cuestionó que las promesas del kirchnerismo solo quedaron en palabras.