Los principales referentes del espacio también definirían allí los nombres de las autoridades de los interbloques legislativos. Los principales dirigentes de Juntos por el Cambio se reunirán en diez días para llevar adelante una "reconsideración" de la Mesa Nacional del espacio en base a la "nueva realidad" de la oposición tras las elecciones legislativas. El encuentro se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre y se espera que de allí también salgan las nombres de las autoridades de los interbloques en el Senado y la Cámara de Diputados. "Vamos a tener una reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio el día 6 de diciembre y seguramente a partir del 10, cuando asumen los nuevos, va a haber una reconsideración de esa mesa a partir de una nueva realidad de Juntos por el Cambio", señaló la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. La ex ministra de Seguridad señaló que actualmente "hay como un momento de transición entre lo que es un Congreso y el otro". De todos modos, la referente opositora destacó que pese a los recambios de nombres y a esa "reconsideración" de la Mesa Nacional, "Juntos por el Cambio tiene muy clara la línea" de pensamiento y acción". "No hay alguien que salga a decir algo muy distinto de lo que pensamos de casi el 100% de los temas", subrayó Patricia Bullrich. Los distintos referentes de Juntos por el Cambio debaten y negocian los nombres a designar como autoridades de sus bloques e interbloques: actualmente, los radicales Mario Negri y Luis Naidenoff son los presidentes de los interbloques opositores en Diputados y Senado, respectivamente. La reformulación de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio también jugará un rol particular de cara a las elecciones presidenciales de 2023, ya que varios dirigentes tienen aspiraciones de competir por el Sillón de Rivadavia: es el caso del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; y la propia Bullrich, entre otros.