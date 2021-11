Industria y escuela, un camino hacia el desarrollo

Esta semana el relanzamiento del departamento de Educación y Formación Profesional de la UIA puso en agenda la importancia de la articulación entre sector privado, Estado y comunidad para que Argentina retome el crecimiento. La experiencia de Tenaris en Campana puede trazar el mapa. La pandemia puso en pausa al mundo, pero la evolución tecnológica, la expansión manufacturera y el desarrollo de nuevos recursos energéticos no puede contenerse. Y mientras las sociedades intentan dejar el virus detrás -no sin contramarchas-, el futuro emerge con la necesidad de proveer nuevas generaciones de trabajadores profesionales preparados para sus desafíos y abiertos a la innovación. Sin ir más lejos, ahí está Vaca Muerta. Es el segundo reservorio de gas y el cuarto en petróleo no convencional del planeta. Un recurso que podría asegurar el autoabastecimiento de combustibles e incluso la exportación de energía a los países de la región, generando el ingreso de divisas que el país tanto necesita. Pero la actividad del shale no es igual a la petrolera tradicional: es un proceso que requiere mano de obra intensiva. También inversiones en infraestructura asociada para llevar la producción desde Neuquén hasta los puntos de consumo. Para lograrlo, el acervo industrial que tiene el país cobra vital una importancia estratégica. Hablamos de sus siderúrgicas, petroleras y refinerías, que en esta nueva etapa requieren más que nunca aliarse con la digitalización, la robótica y la eficiencia logística de las cadenas de abastecimiento. Quienes deseen integrarse a estos sectores en el futuro, deben contar con estos y más conocimientos. Esta semana y en Campana, la Unión Industrial Argentina (UIA) relanzó su departamento de Educación y Formación Profesional. Lo hizo con la presencia de Paolo Rocca, CEO del principal holding empresario del país, y de tres ministros de la Nación. También hubo referentes del plano sindical. Es que la integración de los mundos laborales y educativos precisa a los diversos actores sociales haciendo sinergia. "Al final es un reconocimiento a la cultura industrial, a la educación, a la formación técnica, y un gran estímulo para los jóvenes para que se dediquen al estudio y a través del estudio busquen oportunidades de crecimiento, de proyección, de movilidad hacia realizar su talento", manifestó más tarde Rocca en rueda de prensa. El líder empresario explicó que el departamento de Educación y Formación Profesional de la UIA promueve "la apertura de las plantas, tanto pymes como grandes industrias, a oportunidades para los jóvenes que están estudiando", porque de esa manera "la empresa conoce a la persona, el estudiante se familiariza con la empresa y se crean posibilidades de contar con trabajo". "Esto va en línea con lo que hacemos en la Escuela Técnica Roberto Rocca y en las demás escuelas técnicas de Campana y Zárate, promoviendo la integración entre empresa privada y escuelas para una formación con contenido profesional. Si lo podemos concretar, el país va a crecer y nuestra comunidad se va a fortalecer, siendo más sólida y con mayores ingresos", comentó Rocca. En la región, este año el foco de Tenaris estuvo puesto en propulsar la digitalización en las aulas. En total la compañía construyó ocho aulas tecnológicas de GEN Técnico cada una equipada con 40 computadoras, complementos informáticos y conectividad ful. Estas aulas ya están siendo utilizadas por miles alumnos como los de la Escuela Técnica "Luciano Reyes", que esta semana compartieron los resultados de sus prácticas profesionalizantes con referentes de las empresas de la zona en una conferencia virtual organizada desde el Centro Educativo Digital (CED) que alberga sus flamantes espacios digitales. Además, durante el segundo semestre Tenaris le abrió sus puertas a estudiantes técnicos de Campana y Zárate para 200 horas de prácticas profesionalizantes, a lo largo de las cuales los jóvenes pudieron diseñar y ejecutar proyectos educativos adaptados al ámbito industrial. Una chance de aprender haciendo y entrar en contacto con profesionales de áreas como IT, automación, operaciones, mantenimiento e investigación y desarrollo. En ese sentido, Campana puede contribuir a trazar un mapa de acción para el resto de las comunidades industriales de Argentina. El sistema educativo de la ciudad tienen una trayectoria dilatada en integración con el sector productivo. No fue casual que la UIA haya elegido la ETRR para relanzar su proyecto educativo. Y que tres ministros de la Nación hayan decidido viajar hasta allí para conocer la experiencia que podría ser un camino hacia el desarrollo nacional.