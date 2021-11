Desde el MRP cuestionaron los constantes aumentos de tasas de Abella

Facundo Aphalo del Movimiento de Restauración Peronista dirigió duras palabras al Intendente: "Si Abella le aumentará a los municipales como aumenta las tasas, miles de familias dejarían de estar en la pobreza". Tras escuchar los reclamos de muchos vecinos por los fuertes aumentos en las tasas municipales que el Intendente está llevando adelante en su gestión, desde el Movimiento de Restauración Peronista cuestionaron la política fiscal del Municipio argumentando que "cuando no sabes gestionar y administrar los recursos, lo primero que haces es cortar el hilo por lo más delgado". "Esto está sucediendo en este momento: Abella carece de capacidad de administrar los recursos de los campanenses entonces lo que hace es aumentar constantemente las tasas municipales, pero eso no se ve traducido en obras. Las que vemos en la ciudad las financió el Gobierno Nacional o el Provincial, inclusive el paseo costanero" dijo el dirigente peronista. Por último, Facundo Aphalo aseguró que "si Abella le aumentara a los municipales como aumenta las tasas, miles de familias dejarían de estar en la pobreza. Pero eso no sucede, sino que por el contrario, tenemos un Intendente que hunde en la miseria a sus trabajadores, no otorga paritarias ni aumentos de acuerdo a lo necesario para que vivan bien. Totalmente reprochable".