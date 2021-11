Santa Fe: renunciaron funcionarios de Seguridad

Los procedimientos se llevaron a cabo en busca de evidencias sobre espionaje ilegal atribuidos al ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain sobre dirigentes políticos, empresarios y periodistas, entre otros. Más de diez funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe renunciaron en las últimas horas, luego de una serie de allanamientos efectuados en las oficinas de la cartera por presunto espionaje atribuido al ex titular de la misma Marcelo Sain. Las dimisiones se produjeron el pasado martes y todos son funcionarios que arribaron con la gestión de Sain. De todas maneras, allegados a los renunciantes revelaron que "se trata de una operación contra el viceministro de la cartera, Germán Montenegro, quien presentó su dimisión". Los procedimientos se llevaron a cabo en busca de evidencias sobre espionaje ilegal atribuidos al ex ministro de Seguridad sobre dirigentes políticos, empresarios y periodistas, entre otros.