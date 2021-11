LA FAMILIA. Es una creación de Dios, y es muy importante para Él, Dios podía habernos creado para vivir aislados, pero no lo hizo. Nos necesitamos, no solo para la procreación sino para apoyarnos, construir y bendecir el lugar donde Dios nos ha puesto. (Génesis 1:27-28) "Dios creó al ser humano, Hombre y mujer los creó". Pero en este tiempo tenemos una generación de padres que no saben cómo realizar su rol familiar. De ahí el bajo rendimiento escolar, problemas de identidad, de género, conducta irresponsable en la casa y el hogar, agresión entre hermanos, etc. DISCIPLINA. ¿Quién tiende la cama de los hijos? ¿Quién acomoda sus libros? Muchos responden: La mamá. Disciplinar es crear hábitos, se sugiere que los hijos tengan hábitos tan pronto como están en capacidad de adquirirlos. "Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados". (Hebreos 12:11) NORMAS. ¿Cuál es su hora de estudio, de ver televisión, de dormir, de levantarse? ¿Dónde comen, adónde juegan? ¿Qué tareas les corresponde realizar a diario en casa? Hijos sin normas aprenderán a no rendir cuentas, y a vivir de manera desordenada. EL AFECTO. juega un papel muy importante en la vida de una persona; El afecto se manifiesta con abrazos, besos, gestos agradables y otros. ¿Cuánto afecto le das a tu hijo a diario? No uses el afecto para castigar: "Como te portaste mal no te quiero, no te abrazaré". El afecto le dice al que lo recibe: Eres importante, eres querido. LA COMUNICACIÓN. No es sólo conversar, es revisar qué le trasmito a mis hijos, con los gestos, caricias y palabras. La comunicación agresiva tiene que ver con hablar de manera hiriente, con descalificaciones, palabras groseras y despectivas. "Gracias, por favor, permiso, perdón", necesitan estar en nuestro vocabulario al dirigirnos a nuestros hijos y cónyuge. LA DIVERSIÓN. No tiene nada que ver con la compra de juegos de video. La diversión tiene que ver con el tiempo que los padres pasan a diario con sus hijos divirtiéndose con actividades sencillas como jugar a la pelota, a las escondidas, o andar en bicicleta. LA CORRECCIÓN. es una necesidad, si un niño no es corregido no tendrá conciencia de lo bueno y lo malo, se criará como un niño sin padre, avergonzará a sus padres con su mala conducta. Todo padre que ama a su hijo lo corrige, pero corregir no es maltratar. L0S RITOS FAMILIARES. Los principales rituales en la familia son: Comer juntos, saludar al salir de casa o despedirse al ir a dormir, la celebración de cumpleaños, dar gracias a Dios por los alimentos, alguna salida en vacaciones juntos con papá y mamá y otros más. Los rituales familiares tienden a crear lazos fuertes entre los miembros de la familia, fomentan el respeto de padres a hijos, estrechan las relaciones entre los miembros del hogar y son la herencia que los padres pueden dejar a sus hijos en cuanto a buenos recuerdos y hábitos que ellos luego utilizarán en sus futuros hogares. LOS VALORES MORALES. Son los principios que orientan nuestro comportamiento. La presencia de valores hace más armónica la vida ciudadana, fomenta el progreso y contribuye a testificar de Cristo de una manera muy efectiva. "Procede como quisieras que procedan contigo" Regla de Oro. (Mateo 7:12) ¿Quieres tener una familia feliz, en paz, con orden y respeto? Busca a Dios, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Gustavo Paredes Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar