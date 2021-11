Se presentará el CD "El Río es vida que pasa"

La letra y música es de Marino Fabianesi y Enrique Hugo Correa. Participan diversos músicos e intérpretes de la zona. Será el próximo 10 de diciembre a las 21 horas en el Teatro "La Rosa". Corría el año 2020, tiempos de aislamiento por la pandemia de Covid, transitar la vida se hacía difícil, el contacto con los otros/as había quedado suspendido y las pantallas nos devolvían voces y rostros queridos. Así, entre la desazón y la esperanza nació este proyecto musical y poético, quizás…como una forma de nutrir de vida frente a tanta desolación. Se titula "El Río Es Vida Que Pasa". El próximo 10 de diciembre a las 21 horas en el Teatro "La Rosa" (Sívori 916) será la presentación a toda la comunidad. La conducción estará a cargo de "Lito" Agnes. "En las márgenes del Paraná transcurre mi vida y en este recorrido me contacto con Marino Fabianesi, poeta de San Pedro y su vasta obra. Pude encontrar en su poesía la musicalidad que transmitía y así fui armando un repertorio musical/poético" detalla Enrique Hugo Correa, guitarrista y compositor, nacido en la provincia de Entre Ríos y residente en nuestra ciudad. El C.D. contiene 17 temas, se invitó a músicos e intérpretes de la zona. "Esta grabación fue atípica dado que los ensayos grupales no eran posibles, así entre las comunicaciones que nos permitía Internet y grabaciones presenciales por momentos individuales y otras donde no podíamos asistir más de tres personas al estudio, logramos hacer realidad el disco" sintetiza el compositor local. Los gastos que demandaban cada etapa del trabajo fueron solventados por amigos/as que colaboraron con la venta anticipada del disco, a quienes se agradece ya que "sin ellos/as jamás hubiésemos podido arribar a este logro". Esta producción fue declarada de Interés Legislativo por el Honorable Concejo Deliberante de Campana a través de la Ordenanza Nº 2386 del 2 de setiembre de 2021, gestionada por el concejal Prof. Oscar Trujillo del Frente de Todos. "Provenimos de distintos lugares y tiempos, transitamos diversos caminos y nos une una pasión común, el arte", concluye.

Enrique Hugo Correa, guitarrista y compositor, nacido en la provincia de Entre Ríos y residente en nuestra ciudad. "El Río es vida que pasa" Letra y Música: Marino Fabianesi, Enrique H. Correa Intérpretes: Mariela Correa, Maxi Salvatierra, Javier Marizaldi, Viviana Kurzt, Pedro "Perico" Cabrera y Hugo Correa Músicos: Sebastián Astorga, Daniel Mena, Adrián González, Nicolás Correa, Gonzalo Denis, Leandro Pereyra, Walter Costas, Sergio Burian Lorena Giufrida, Víctor Orellano, Sabrina Figueroa, Juan Martínez, Sergio Román, Pablo Gutiérrez, Javier Ulmete, Diego Podorieszach, Mario Cáceres, Daniel Gómez, Aldo Cordero y Gastón Correa. Técnico de Grabación: Tomás Trujillo Fotos: Matías Barutta y Stella Crespien Diseño: Lucía Correa