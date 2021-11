Leonel Cisneros presenta "Poesía de Género"

P U B L I C



Es un poemario, donde el concepto principal es eliminar la Violencia y reemplazarla, en este caso, por Poesía. "La poesía para mí es un espacio donde se pueden encontrar las verdades más profundas con pocas palabras" asegura en diálogo con La Auténtica Defensa. Hace cinco/seis años terminó de escribir "Poesía de género ¡Basta de violencia de género!" hoy ya es una realidad. Su autor Leonel Cisneros (39) presenta a la comunidad su primer libro. "Es un poemario, donde el concepto principal es eliminar la Violencia y reemplazarla, en este caso, por Poesía. Escrito desde el ejercicio de ponerse en el lugar del otro" cuenta a La Auténtica Defensa. Leonel detalla que en su libro hay poesías escritas que tienen 10 o 15 años. No está dividido por capítulos, pero se puede leer desde dos ejes, por un lado está escrito como un ejercicio ficcional, desde personajes de mujeres en alguna situación o circunstancia de violencia, y por otro lado, son poesías escritas desde el amor, de una persona hacia otra, sin importar su género. "Empecé a escribir hace muchos años, casi sin querer, en principio a manera de reflexión o catarsis. Con la idea más bien de escribir letras de canciones, ya que siempre me apasionó la música. Luego la poesía me encontró a mí, sin buscarlo, encontré en ese formato un modo de creación artística que me representa y donde puedo expresarme con libertad". Se define como un daydreamer (soñador despierto) constante. Con un mundo interno bastante intenso y sensible. "Desde chico tuve una relación muy cercana al arte, primero desde el dibujo, después la música y luego llegó el teatro, las artes dramáticas, donde descubrí finalmente que el arte era mi lugar en este mundo". Además de incursionar en la literatura, es actor y guionista; gran parte de su actividad artística ha transcurrido en Capital Federal, participando en numerosas obras teatrales y audiovisuales. En su proceso de formación como actor contó con varios maestros, entre ellos Carlos Ianni (CELCIT), Verónica Oddó, Edda Díaz, Hernán Gené, Etelvino Vázquez y Lucas Trapaza (de Teatro del Norte, España), Julia Varley (del Odin Teatret), entre otros. También ha realizado estudios de actuación para cine frente a cámara con Carlos Echevarria, Diego Rafecas, Norma Angeleri, Mario Moscoso y Manuel Vicente; actualmente continúa su formación artística en distintos ámbitos. En cuanto a trabajos realizados en el ámbito teatral Leonel ha participado en más de 25 espectáculos teatrales y en el ámbito audiovisual en cortometrajes y bolos de cine. Como guionista ha escrito principalmente guiones de cortometrajes, escribe poesía desde la adolescencia, es autodidacta, y está preparando dos poemarios a lanzar próximamente. En relación a la tecnología, dice que "es una herramienta que puede darnos mucho, pero también depende mucho de cómo se la utilice". La comunidad puede contactarse con él a través del Instagram @leonelcisneros55 "Lo que más me maravilla de la poesía es su poder de síntesis, donde cada palabra tiene su propio peso, acompañada de un silencio (que dice mucho). La poesía para mí es un espacio donde se pueden encontrar las verdades más profundas con pocas palabras". DÓNDE CONSEGUIRLO - En la librería Byblos en formato físico. - En formato e-book en distintas librerías digitales como Google Books, Amazon, o en la sección Nuestros Libros de la página web de la editorial que es autoresdeargentina.com