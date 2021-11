En Asunción, el remero del Campana Boat Club competirá en Cuádruple Par y Ocho con Timonel el domingo 19 de diciembre. "El objetivo es rendir de la misma manera que lo estamos haciendo en los entrenamientos" aseguró el campenense. Tras lograr dos subcampeonatos y una medalla de bronce en el Campeonato Argentino de Remo desarrollado en Villa Constitución, el campanense Joel Romero fue convocado por el Cuerpo Técnico de la Selección Nacional a concentrar en Tigre con miras al Campeonato Sudamericano de Paraguay que comenzará el próximo 16 de diciembre. "La preparación está siendo dura. Lo más complicado y no menos importante es el entrenamiento del día a día", manifestó quien fuera medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en Ocho con timonel. A su vez, especificó que no sólo se centran en lo físico, sino que también respetan un plan de alimentación, hidratación, descanso y todo lo que es parte del alto rendimiento: "Trabajamos de esta manera para que el día de la regata ya sea algo cotidiano y no enfrentarnos a algo nuevo", señaló en ese sentido. Así, el remero del Campana Boat Club sumará otra experiencia en un Sudamericano: "El objetivo es que logremos rendir de la misma manera que lo estamos haciendo en los entrenamientos", aseguró Joel. Previamente, en 2016 y 2018, el campanensse obtuvo sendas medallas de bronce en los Sudamericanos realizados en Valparaíso, Chile: primero, en Cuádruple par junior junto a Enzo Noguera, Martín Villarruel y Federico Pacheco y, luego, en Doble par Sub 23 con Pacheco. La competencia, organizada por la Confederación Sudamericana de Remo (CSAR), se llevará a cabo del 16 al 19 de diciembre en Bahía de Asunción, Paraguay. Y otorgará títulos continentales para las categorías Senior-Peso Ligero-Pruebas Especiales Junior y Paraolímpico tanto en hombres como mujeres a la vez que, por el momento, contará con la participación de 167 tripulaciones. Por otra parte, la semana pasada la Federación Paraguaya de Remo informó que, a causa de las condiciones hidrológicas de la cuenca del Río Paraguay, la distancia a recorrer en cada prueba será de 1.500 metros en vez de los habituales 2.000. Esto impactó en las expectativas de Romero para este campeonato: "Cambia un poco las expectativas y hay que trabajar sabiendo que va a ser una regata más corta y más agitada". El campanense, que competirá en las pruebas Cuádruple Par (4x) y Ocho con Timonel (8+), entrará en acción el domingo 19. Acompañado por Axel Haack, Ignacio Pacheco y Agustín Scenna, Romero se medirá con botes de Brasil, Chile, Perú y Uruguay cuando el reloj marque las 11.00. Posteriormente, a las 12.20, correrá contra embarcaciones de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay en el 8+. Al respecto, manifestó: "Tenemos que estar preparados para tener un buen rendimiento y recuperación debido a que hay menos de una hora de descanso para los que corremos en el Cuádruple Par". De esta manera, luego del extenso parate impuesto por la pandemia, Joel Romero volverá a representar al país: "Para mí representar a la Selección significa mucho. Uno da todo en cada competencia, pero cuando te vestís con estos colores realmente se siente la emoción, la adrenalina y el orgullo de estar en ese lugar", expresó, antes de remarcar que lo dará "todo para dejar la bandera lo más alto posible y sacarle una sonrisa a la familia".



EL CAMPANENSE CONTÓ QUE “LA PREPARACIÓN ESTÁ SIENDO DURA"



CBC: HOY ES LA REGATA 123º ANIVERSARIO Este domingo, desde las 8.00, el Campana Boat Club desarrollará la Regata Promocional 123 Aniversario. Será con entrada libre y gratuita y contará con la participación de diez clubes. El pre-equipo del CBC, entrenador por Marilú Perea, presentará 15 remeros y 32 embarcaciones con el objetivo de alzar nuevamente la Copa Conjunto "Ángel Tata Querejeta". La competencia será fiscalizada por la Comisión de la Regata Internacional del Tigre (CRIT) y cerrará la temporada de la categoría promocional. "Lo único que espero y deseo es que todos los chicos que compiten representando al club la pasen bien, que disfruten de esta competencia, que es la última del año", remarcó Perea de cara a este tradicional evento del Campana Boat Club, que este domingo abrirá sus puertas para que todos puedan disfrutar de un deporte con muchísima historia en nuestra ciudad.