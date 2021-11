Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 28/nov/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 28/nov/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera D:

Puerto Nuevo empieza a buscar su revancha en el Reducido Torneo Regional Federal:

Las Campanas buscará la recuperación frente a Sportivo Baradero Remo:

Joel Romero se prepara para el Sudamericano de Paraguay Automovilismo:

Rincón Tuerca Básquet:

Juan Martín Fernández; ”Este torneo fue una motivación para volver a jugar” El Historial:

Puerto Nuevo - Sportivo Barracas

Por Gustavo Belsué Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Automovilismo:

Rincón Tuerca









FIESTA: El venidero 12 de diciembre se está llevando adelante la fiesta del automóvil en nuestra ciudad, tiene su epicentro en el Parque Urbano donde el público puede visitar y disfrutar de todo lo preparado por el Municipio Municipal con la colaboracion del Club del Primer auto argentino Manuel Iglesias. TIENE: Claudio Bottani ya tiene casi listo su chasis para el TC Regional y el representante de Lima que ya corrió en la categoria en su momento asegura que el año próximo volverá a la alta competencia. EVALUAR: Los presupuestos están siendo evaluados por el piloto que desea estar el año que se viene en la clase dos y en principio el piloto de Escobar está arrancando en el automovilismo con atención en Campana. CREER: La familia cree que el nene aún no está para empezar a correr desde la próxima temporada aunque hay antecedentes en la alta competencia en la dinastía y ahora dicen que las próximas fiestas puede llegar a revertirse esta posicion y darle curso a poder correr. RALLY FEDERAL: La categoria está desarrollando su última fecha del campeonato durante este fin de semana en la con un parque interesante. La ultima etapa arranca desde las 10 hs. POSIBILIDAD: Gerardo Emma llega a esta competencia con la posibilidad de ganar el campeonato en la Clase Tres con su Minicooper y el piloto local está con mucha confianza. PARTICIPANDO: Por su parte Gustavo Emma hermano de Gerardo está participando en esta carrera con su Bora y llega con la intención de sumar puntos para el campeonato donde participa también en la Clase Tres. IDEA: Como viene corriendo todo el campeonato de este Rally participa Viky Emma que con su Ford Fiesta está realizando un buen campeonato y la idea de ella es seguir en la próxima temporada en la categoria. ALQUILER: Como ya adelantamos en esta sección Gabriel Emma no está corriendo con su Minicooper en la Clase Tres el cual por el momento se puso en alquiler para el año también. ESPECIAL: En esta carrera tan especial a nivel nacional al mas alto nivel argentino el representante local Iñaki Murillo estará participando con su Jeep y su equipo en San Lorenzo en la provincia de Santa Fe por el trial argentino donde se medirá con lo mejor donde estarán también un representante de Pilar y de Capital Federal. SOCIOS: En este tema de los muchachos de los Jeep del Club 4x4 el cañón este fin de semana están en la Fiesta del Automovilismo con parte de todos sus socios de la institución algo muy atractivo para los chicos. SUMANDOSE: Por suerte siguen sumándose mas Jeep y Camioneta al Club donde por ejemplo el Tato Garcia, Sandro Ariú, Muiño, Stemberg y Bigi entre otros estan trabajando en sus vehículos para estar en esta posibilidad de tener mas vehículos y socios. PRESIDENTE: Recordamos que el legendario Javier Murillo sigue al frente del Club desde su condicion de presidente que mostró ya sus conocimientos y su experiencia. GT 900: La categoría llega al autódromo de La Plata para desarrollar la última carrera del año con otro parque interesante de autos para sus dos clases donde arrancan desde las 9 hs. INTENCION: El representante de Zárate Ivan Gonzalez será parte de la Clase A y va con la intención de llegar entre los 10 con su Fiat 600 que se atiende afuera de la ciudad de Zárate y en la última carrera el potencial del auto lo llevo a estar en el podio. CONFIRMAR: Continuando con Gonzalez ya confirmó que el año venidero seguirá en la categoria en la Clase A con el mismo auto y con el mismo auto y con el mismo equipo que en la primera parte del campeonato trabajo Enrique Balzano. CONCRETARSE: Siguiendo con Gonzalez posee una Chevy lista para correr en el TC Regional algo que nunca decidió subirse a la misma y ahora parece que hay muchas posibilidades de vender la misma y de concretarse la que adquirira un auto para el Turismo Pista para la clase dos. Si el Gallego lo dice...! CHASIS DEL REGIONAL: La categoria decidió visitar este fin de semana el autódromo de Gualeguaychú en la provincia de Entre Rios para desarrollar otra carrera del presente campeonato con su habitual parque de autos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. ESTARA: Desde la ciudad de Campana Gaston Fernandez estará en esta carrera de los chasis donde estan continuando tener un dígito en los laterales con Scoccozza trabajando en la planta impulsora y el chasis a cargo de Pierci. REGALO: No muchos saben que el joven Ignacio Lopez que ganó la carrera en el torneo bonaerense en karting además de los lógicos regalos le dieron la posibilidad de ir a correr en la categoria Bora una competencia por su logro obtenido en Mar del Plata sin costo alguno. DIFICILES: Momentos complicados estan sucediendo en la categoria de Benavidez y son momentos dificiles que se puedan superar dado por la trayectoria de la categoria a nivel zonal y que todo se terminó allanando por el bien de todos. PROBABLE: Si bien viene de ganar en la última carrera en la Clase A del Procar es probable que no participe en la última del año y Juan Bava sabe que este auto está a punto de ser vendido y esto lo deja sin posibilidades. PENSANDO: Igual el piloto de Zárate está pensando el próximo campeonato donde desarrollará el torneo en su totalidad también en la Clase A del Procar y Juan Bava asegura el próximo paso para pensar en llegar al TC Mouras siempre con el equipo de José C. Paz y la motorización de Matias Guillen. DEFINIR: Aún no está definido si el piloto local este en la última carrera del calendario en la categoria Alma si bien viene de realizar una buena performance ante un hecho personal que puede bajarlo de la alta competencia al menos por este año. Que no cunda el pánico!! DESARROLLO: El auto está en pleno desarrollo pensando en el próximo campeonato y si bien el casco está terminado ahora arrancan la segunda parte de los trabajos y futuro piloto de Zárate quiere sumarse a la categoira TC Bonaerense y si el Mono quiere puede. AVANZAR: Avanzan los trabajos en el auto de Damian Toledo que desde hace un tiempo se viene desarrollando en el taller de Diego Fangio que tiene a su cargo tal emprendimiento donde el piloto local aún no dijo si el año próximo volverá a correr en la categoria Alma. REPETIR: Parece ser que el padre con su hijo habían decidido armar su auto de carrera y de hecho en la última competencia en Arrecifes no se le cayó nada del auto demostrado que estaban en la buena senda, pero ahora una vez mas repitieron esa cuestion de enojarse entre ellos cuando arman el mismo y ahora Diego retomó lo suyo con el Fitito. De no creer!! PROVOCAR: El reconocido piloto de nivel nacional de Zárate no hizo el hisopado para estar en una carrera en el autódromo de La Plata y le provocó algunas cuestiones que no le jugaron en su favor durante estos últimos tiempos tras aquella decisión en aquel momento. FORMULA CITROEN: La monomarca está llevando adelante otra fecha de su campeonato este fin de semana con su habitual parque de autos en el autódromo platense. ALEGRIA: Con la alegría de obtener un noveno en la final en la clase TC 1600 Ludmila Rodriguez en la última carrera de Alma se trabaja para llegar a la última del calendario y pensar en la próxima temporada con la motorización del Flaco Vela. ABRIR: La posibilidad de ver en acción los autos a de Rally Federal por parte de Juan Sbarra abre la posibilidad de llegar a un acuerdo económico para atender al equipo Tean Emma Racing en la próxima temporada con los cuales ya se desarrollaron algunas reuniones. TC 2000: La categoria llega al autódromo Hermanos Galvez durante este fin de semana para desarrollar la última fecha del campeonato con su habitual parque de autos donde televisa Canal 13 a través de las 10.30 hs por el programa Carburando. HABILITADA: Janina Zanazzi luego de realizar el trámite correspondiente ya fue habilitada para sumarse a la categoría TC Pick-Up a partir del año ...temporada en los cuales debe hacerlo dentro de las tres primeras fechas del torneo. QUEDAR: El Tope Race viene de correr en el autódromo de San Juan donde participó el piloto local Sebastian Abella que en el Sprint quedó en el puesto décimo quinto para en la final quedar septimo. PLANCHA: En un momento de un fin de semana en una carrera a la noche a la hora de cerrar se ponía en marcha la cena para todo el equipo de competición con una plancha eléctrica que marcó una forma diferente para todos y Dieguito es el cocinero que mostró sus condiciones en cada oportunidad a tal punto el piloto Juan Carlos Muñoz le aseguró que en el próximo cumpleaños de Diego le regalaba una igual. REGALO: El tema es que el cumpleaños de Diego ya se concretó hace unos dias y parece que el regalo comprometido aún no llegó lo que dejó desubicado al cumpleañero porque esperaba con alegria la plancha que aun espera. Será olvido o será tiempo? SUPER TC 2000: Llega el cierre del campeonato para la categoria este fin de semana en el autódromo Hermanos Galvez donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través de Carburando utilizando el circuito número 9. HERMANOS: Tras su llegadas del viejo mundo los hermanos Panetta mostraron su alegría por toda la experiencia donde tanto Santino como Bautista participaron en diferentes escenarios en distintas categorias con resultados interesantes participando con pilotos de diferentes países. ENTREVER: En reciente nota radial el piloto local Juan Zucconi dejó entrever que el auto está en los finales trabajos y que el tema económico ya tiene algunas empresas que lo acompañan pero aún no se llegó al total del presupuesto. FORMULA RENAULT: La fábrica de talentos llegan este fin de semana al autódromo Hermanos Galvez para cerrar su presente campeonato donde Canal 13 televisa desde las 10.30 hs a través del programa Carburando. AVENTURA: Luego de la última fecha la propuesta de la aventura llega por otra posibilidad los venideros 10 y 11 de diciembre en la ciudad de Mar del Plata lugar adecuado para la carrera que con sus médanos le pone el brillo ideal para los protagonistas. PRESENCIA: La ciudad de Campana tendrá presencia en esta competencia con la tripulación que conduce Enzo Valle y Edgardo Stemberg que ya tienen experiencia en la misma con conocimientos en el WTB y con un vehículo muy adecuado a esta propuesta en la Clase Tres. ADELANTADOS: Por lo pronto en el taller de Don Enzo se trabaja y van muy adelantados los trabajos en su vehículo de cara a esta linda posibilidad y como en experiencias anteriores se espera otra buena performance. BUSCAR: Se viene la última fecha del Enduro Baires y el piloto local Ariel Melon se viene preparando de cara a buscar el campeonato tras un buen año y definir un torneo que lo tuvo toda la temporada como protagonista.

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com

P U B L I C I D A D