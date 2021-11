Después de su alejamiento de Peñarol de Mar del Plata, el alero de 21 años es la figura del Boat Club en el actual Torneo de Primera División de la ABZC. Y luego continuará su carrera en Presidente Derqui, donde jugará el Torneo Federal 2022. El cierre de la fase regular de la Zona B del Torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) regaló una nueva edición del clásico local: el viernes por la noche, Boat Club le ganó 95-72 a Ciudad en el gimnasio Héctor Franco, a orillas del río Paraná. Fue ante un importante marco de público que no solo recuperó la posibilidad de volver a ver básquet tras el vacío que generó la pandemia, sino que también pudo disfrutar de una enorme actuación de Juan Martín Fernández, figura del CBC y goleador del juego con 33 puntos. El alero se formó en el CCC, pero en 2015, a los 15 años, partió rumbo a Peñarol de Mar del Plata, donde continuó con su gran evolución: fue convocado a la Pre-Selección Sub 17, debutó en Liga Nacional y también lideró al Milrayitas a coronarse campeón de la Liga de Desarrollo 2018/19 (fue el MVP de la final). Pero a mediados del año pasado dejó "La Feliz", volvió a nuestra ciudad y vivió tiempos de incertidumbre respecto al básquet: "Creí que no iba a volver a jugar nunca más por un problema contractual que tenía y que no podía solucionar", reveló en diálogo con La Auténtica Defensa luego del clásico ante el Tricolor. "Estaba jugando mucho en Liga de Desarrollo, pero yo quería asentarme en Primera División y el último año no se me había dado. Por eso, más algún otro problema afuera de la cancha, decidí quedarme acá en Campana. El año pasado no tuve actividad, pero ahora, por suerte, se me dio", explicó Juanma respecto a la posibilidad que se le abrió de jugar en el CBC el actual Torneo de Primera División de la ABZC. "Este torneo fue una motivación para volver a jugar. Jugué con amigos y me motivé; empecé a entrenar acá en el Boat Club y me motivé más. Y se dio la casualidad de que podía jugar este Torneo de Primera División (NdR: como no es Oficial no es necesario el pase), así que lo tomé como motivación, como entrenamiento y como puesta a punto", agregó. Próximamente lo espera Presidente Derqui, equipo con el que participará del Torneo Federal 2022 (comienza a fines de enero) y donde volverá a ser entrenado por Esteban "Turco" Sánchez (quien ya lo dirigió en su etapa formativa en el CCC). "Pude resolver un tema contractual que tenía con Peñarol de Mar del Plata y arreglé en Derqui, a donde voy a ir a préstamo. Ya hablé con Esteban y estoy contento porque voy a un club que es serio, con un equipo competitivo. Estoy con muchas ganas y preparándome para eso", señaló Fernández. "Será como relanzarme, como empezar de cero Pero antes, Juanma tiene un objetivo: pelear el actual Torneo de Primera División de la ABZC con el Campana Boat Club. "Nuestro objetivo principal es llegar a la final y hacerlo de la mejor manera", marcó. "Pudimos cerrar la fase regular de la mejor manera, ganando el clásico y quedando punteros de nuestra zona. Así que ahora vamos por todo a los playoffs", añadió. Ante Ciudad, el alero fue la figura de un equipo que mostró diferentes variantes en distintos pasajes del juego. "Tenemos una rotación larga y eso está bueno. Podemos jugar con nueve o diez jugadores sin perder nivel ni intensidad y eso es importante para desgastar al rival", resaltó Fernández, quien vivió sensaciones encontradas en los dos clásicos que disputó: "Duele un poco jugar contra el club en el que me formé, pero pude disfrutar los partidos. Fue divertido poder jugar estos clásicos, porque juego con amigos y contra amigos".

EL ALERO ANOTÓ 33 PUNTOS EN LA VICTORIA DEL CBC SOBRE CIUDAD. FE DE ERRATAS: BOAT CLUB ESPERA RIVAL En nuestra edición de ayer señalábamos erróneamente que el rival del Campana Boat Club en los Cuartos de Final del Torneo de Primera División de la ABZC sería Defensores Unidos cuando, en realidad, el primer cruce del Bote en los playoffs recién se confirmará mañana lunes, luego del enfrentamiento pendiente entre Central Buenos Aires y Unión de Zárate que cerrará la Zona A. Si gana Central, el rival resultará Unión. Y si gana Unión, el duelo será con Náutico San Pedro, debido a que se producirá un triple empate que retrasaría al conjunto sampedrino (actual 2º de la Zona A).