EL PINCHA METE PRESIÓN Anoche, en el inicio de la 23ª fecha del Campeonato 2021 de la LPF, Estudiantes de La Plata venció 1-0 como local a Vélez Sarsfield. De esa manera, consiguió su tercera victoria consecutiva y avanzó hasta el cuarto puesto de la Tabla Anual, poniéndole presión a Boca Juniors en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores. Ayer, además, Talleres le ganó 2-0 como local a Aldosivi, mientras Godoy Cruz superó 3-0 a Patronato como visitante.



BOCA VS NEWELLS Este domingo, en la continuidad de la programación de la 23ª fecha, Boca Juniors recibirá a Newells desde las 21.30 horas. Además, River Plate se presentará como campeón frente a Rosario Central en Arroyito (17.00). Y a las 19.15 jugarán: Defensa y Justicia vs Colón y Argentinos vs Gimnasia (LP). Mañana lunes, en tanto, se enfrentarán: Unión vs Atlético Tucumán (17.00), Racing Club vs Lanús (19.15), Platense vs Huracán (21.30) y Central Córdoba vs Arsenal (21.30). AVANZÓ QUILMES Ayer se definió la primera de las tres series de Cuartos de Final del Reducido de la Primera Nacional: Quilmes le ganó 5-4 a Deportivo Morón la definición por penales después de igualar 1-1 (3-3 en el global). Hoy, en Isidro Casanova, vuelven a enfrentarse Almirante Brown e Independiente Rivadavia (1-1 en la ida en Mendoza). Mientras mañana lunes, Ferro Carril Oeste recibirá a San Martín con la ventaja 3-1 que consiguió en Tucumán. Los tres equipos que superen esta instancia, junto a Barracas Central (que perdió la final ante Tigre), disputarán los cruces de semifinales. PRIMERA B METROPOLITANA En el inicio de las semifinales del Reducido, Los Andes derrotó 1-0 como local a Colegiales, mientras J.J. Urquiza igualó 1-1 con Sacachispas en Loma Hermosa. Las revanchas todavía no tienen fecha confirmada. SE DEFINE UN ASCENSO Hoy se conocerá al campeón de la Primera C: desde las 17.00 horas, Dock Sud recibirá a Berazategui en la revancha de la serie final de la categoría. En la ida empataron sin goles. El ganador asciende a la Primera B Metropolitana, mientras el perdedor pasa a las semifinales del Reducido. PALMEIRAS BICAMPEÓN En la final de la edición 2021 de la Copa Libertadores de América, Palmeiras derrotó ayer 2-1 a Flamengo y logró su segundo título consecutivo en el máximo certamen continental (acumula tres en su historia). Los goles del conjunto paulista los anotaron Rapahel Veiga y Deyverson, mientras para el Mengao marcó Gabriel. El máximo campeón de la Libertadores sigue siendo Independiente, con 7 títulos. Después lo siguen: Boca Juniors (6), Peñarol (5), River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4) y un grupo de seis clubes al que ahora se sumó Palmeiras. ITALIA O PORTGUAL La UEFA realizó el sorteo de las llaves que definirán a las últimas tres Selecciones europeas que clasificarán a "Qatar 2022". Y la fortuna quiso que Italia y Portugal queden del mismo lado, por lo que uno de los dos combinados se quedará afuera del próximo Mundial. Por la Llave 1 se enfrentarán: Escocia vs Ucrania y Gales vs Austria; por la Llave 2 se medirán Rusia vs Polonia y Suecia vs República Checa; y por la Llave 3 lo harán Italia vs Macedonia y Portugal vs Turquía.