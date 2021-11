Breves: Deportivas

STC2000: SE DEFINE EL TÍTULO Este domingo, desde las 12.00 horas, se disputará la última carrera de la temporada del Súper TC2000 y se definirá al campeón de la categoría. Ayer, en la clasificación, Agustín Canapino (Chevrolet) marcó la pole position y dio un paso más hacia el título, porque estiró a 13 puntos su ventaja sobre Leonel Pernía (Renault), que largará desde el 5º puesto. Por su parte, el campanense Matías Milla (Renault) quedó 10º en la clasificación y desde ese lugar partirá en la final de hoy, que se correrá en el circuito 9 del autódromo Oscar y Juan Gálvez y que pondrá 40 puntos en juego para la definición del campeonato.



PANAMERICANOS JUNIOR Los Juegos Panamericanos Junior se están desarrollando en Cali, Colombia, donde Argentina ya sumaba 8 preseas de oro, 6 de plata y 5 de bronce para ubicarse en el quinto puesto del medallero que encabeza Brasil (14-7-8). En Vóley, la Selección Sub 23 comenzó con el pie derecho: le ganó 3-1 a Puerto Rico en el debut. El repector-punta Giuliano Turcitu, formado en el Club Ciudad de Campana, ingresó como relevo, pero no sumó puntos. CORIA FINALISTA En Brasilia, en un Challenger con gran participación argentina, el santafesino Federico Coria alcanzó ayer la final tras superar 6-1, 2-1 y retiro a su compatriota Francisco Cerúndolo. En la otra semifinal, Pedro Cachín batalló, pero no pudo ante el español Jaume Munar (6-3, 6-7 y 6-3), que evitó una definición cien por ciento argentina. UN DEBUT CON CABEZA En el estreno oficial de Néstor "Che" García como entrenador de la Selección de Básquet y en su primera presentación por las Eliminatorias Mundialistas, Argentina derrotó el viernes por 93-67 a Paraguay en un partido disputado en el estadio de Obras Sanitarias. La figura del combinado nacional fue el retornado Carlos Delfino, quien sumó 21 puntos. El último sobreviviente de la Generación Dorada estuvo muy bien acompañado por los aleros Agustín Barreiro y Nicolás Romano, quienes sumaron 17 puntos cada uno. Anoche, al cierre de esta edición, Argentina y Paraguay se volvían a enfrentar en Obras Sanitarias. MÁS ACTIVO, PERO… En un equipo golpeado por las lesiones, el cordobés Facundo Campazzo sigue recuperando protagonismo en Denver Nuggets: en la noche del viernes, frente a Milwaukee Bucks, el base sumó 16 puntos (máximo de la temporada), 2 asistencias y un robo en 28 minutos de juego. La mala noticia es que Denver no levanta cabeza y cosechó su sexta derrota en fila al perder 120-109 ante el último campeón de la NBA. Por su parte, Leandro Bolmaro terminó con 2 puntos, 2 asistencias y 2 rebotes en la caída de Minnesota Timberwolves, por 133 a 115 ante Charlotte Hornets. En cambio, Gabriel Deck volvió a sufrir desde la banca: no tuvo participación en una nueva derrota de Oklahoma City Thunder (101-99 con Washington Wizards).