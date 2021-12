Con gol de Alexander Meza venció 1-0 como visitante a Sportivo Barracas en el partido de ida de la semifinal del Reducido. Y con esa ventaja afrontará la revancha que se jugará el sábado en nuestra ciudad. Recuperarse, en un contexto adverso. Ayer, Puerto Nuevo volvió a hacer gala de una de las virtudes que le ha permitido ser gran protagonista de la actual temporada de la Primera D: con bajas significativas en ataque y después de haber sufrido un duro golpe, el conjunto de nuestra ciudad venció 1-0 como visitante a Sportivo Barracas en el inicio de la serie semifinal del Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. Fue una semana después de perder la final ante Liniers. Sin sus dos principales centrodelanteros (Antonio Samaniego y Gastón Pérez, suspendidos ambos) y sin uno de sus extremos titulares (Selem Lojda arrastra una lesión muscular). Por ello, Gastón Dearmas debió innovar en el ataque. Y las variantes le dieron respuestas positivas. Incluso, Alexander Meza, quien se "disfrazó" de centroatacante, terminó convirtiendo el gol del triunfo. Aunque en una jugada en la que apareció como extremo, su posición natural. Igualmente, el puntal de la victoria Portuaria estuvo en su columna vertebral: Javier Balbuena brindó seguridad en cada intervención; Mario Godoy mostró su firmeza habitual; y el tándem Redondo-Ramón sobresalió en el centro de la cancha. Y de haber estado más preciso en los contragolpes, el Auriazul se podría haber vuelto con un triunfo más amplio. Aunque, del mismo modo, también es cierto que esquivó varios balazos en la primera parte, cuando pudo haber quedado en desventaja. Pero lo concreto es que, para la revancha del sábado, cuando será local en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, Puerto Nuevo saldrá a jugar con la diferencia que marcó ayer a su favor. Y eso es estar un paso más cerca de jugar una nueva final por el ascenso. EL PARTIDO Para este duelo, "Tonga" Dearmas debió reacomodar piezas en ofensiva por las suspensiones de Samaniego y Pérez y la baja de Lojda. Entonces, Picca (que no había sido convocado para la final) jugó como extremo por derecha (a perfil cambiado), mientras Meza ocupó el callejón central y a la izquierda siguió Moreno. Así, con la compañía de Ritacco y Ramón en la gestación, el Portuario dispuso un quinteto de jugadores de buen pie y velocidad para tratar de aprovechar las amplias dimensiones del campo de juego del estadio Nuevo Francisco Urbano. Por ello, cada vez que pudo manejar el balón, los movimientos del equipo de nuestra ciudad fueron amenazantes. Sin embargo, le faltó precisión en los últimos metros y no pudo generar situaciones claras de gol, más allá de algunos envíos que cruzaron el área y un centro bajo que Moreno no pudo conectar y Picca remató sobre la marca. En contrapartida, aprovechando el viento a favor, Sportivo Barracas logró ser más directo y llegar al área de Javier Balbuena, quien estuvo muy activo en la primera media hora. A los 10, lo achicó justo a Maximiliano Maciel, quien se escapó mano a mano. Y a los 20, el arquero Auriazul debió estirarse contra su derecha para manotear al córner un disparo de Villarreal. Además, en otras acciones debió salir a cortar centros peligrosos que llegaron desde el costado. La polémica llegó a los 33 minutos, cuando Meza (de constantes diagonales) logró recibir dentro del área y fue embestido por Balderrama. Pero Mastroieni, que estaba cerca, decidió no sancionar la falta que reclamó todo el banco de Puerto Nuevo. Instantes después, Ritacco ingresó al cuadro mayor por derecha, pero se abrió y remató alto cuando buscó el primer palo. En el tramo final de la primera parte, Sportivo Barracas volvió a arremeter contra el arco de Balbuena con algunos centros peligrosos e, incluso, se pudo haber ido en ventaja al entretiempo después de un gran tiro libre de Maciel que el arquero Portuario alcanzó a manotear contra el poste derecho (la pelota dio en el palo posteriormente). En el arranque del complemento volvieron a intercambiar ataques peligrosos. De entrada, Ritacco casi abre el marcador con una buena rosca al segundo palo y, en la respuesta, Báez exigió a Balbuena después de lanzarse a pura fuerza y coraje desde la última línea. Igualmente, en ese inicio de la segunda mitad se fue perfilando un trámite al que Puerto Nuevo le sacaría ventaja, porque Sportivo Barracas iba para adelante sin orden y le dejaba espacios al elenco campanense. De hecho, sobre los 10 minutos, Meza desperdició una gran chance por confiarse en la individual cuando tenía solo a Moreno a su izquierda. Pero el exjugador de Tigre tendría rápida revancha: a los 12, "Noni" Ramón rompió líneas a pura gambeta por el centro del campo y lo dejó solo por derecha, para que sentencie a Balderrama con un remate cruzado y bien ajustado sobre el segundo palo. Y si el trámite ya se venía perfilando con el Portuario de contra, el 1-0 terminó de darle forma a ese partido. El Arrabalero iba con voluntad, pero chocaba una y otra vez contra el bloque defensivo del Auriazul y contra una muy sólida tarea de Balbuena. Por eso, Moreno, Meza y Ritacco gozaron de espacios en los contragolpes. Sin embargo, la falta de claridad (especialmente de Meza) y el desgaste físico no les permitieron aprovechar esas ventajas para ampliar el marcador. De todas formas, Puerto Nuevo se volvió a Campana con un gran triunfo que ahora deberá hacer valer en la revancha del sábado, cuando defina esta serie como local en el estadio Carlos Rubén Vallejos del barrio Don Francisco.

Ezequiel Ramón gestó la jugada que definió Meza (foto: Marcela Luna).



SÍNTESIS DEL PARTIDO SPORTIVO BARRACAS (0): Matías Balderrama; Damián Achucarro, Elías Niveyro, Carlos Báez, Matías Rodríguez; Nahuel Oviedo, Matías Aquino, Pablo Negro Villarreal; Ezequiel Juárez, Maximiliano Maciel y Thiago Grandis. DT: Marcelo Perugini. SUPLENTES: Leonardo Paz, Cristian Suárez, Tobías Sarmiento, Lucas Martínez, Luciano Pérez, Iván Santa Cruz y Camilo Rouco. PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Mario Godoy, Sandro Areco, Kevin Casco; Brian Picca, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón, Enzo Moreno; Enzo Ritacco y Alexander Meza. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Enrique Grieger, Luis Rodríguez, Camilo González, Eliseo Aguirre, Rodrigo Martínez y Jeremías Villarreal GOL: ST 12m Alexander Meza (PN). CAMBIOS: ST 16m Pérez x Grandis (SB) y Santa Cruz x Villarreal (SB); 22m Martínez x Picca (PN); 25m Rouco x Juárez (SB); 29m Martínez x Maciel (SB) y Sarmiento x Aquino (SB); 43m Aguirre x Ramón (PN); y 48m González x Ritacco (PN). AMONESTADOS: Aquino y Achucarro (SB). CANCHA: Deportivo Morón . ÁRBITRO: Nicolás Mastroieni.

ENZO MORENO INQUIETÓ SIEMPRE CON SU VELOCIDAD (FOTO: MARCELA LUNA) GANÓ CENTRO ESPAÑOL En la otra semifinal del Reducido por el segundo ascenso a la Primera C, Centro Español venció 1-0 como local a Defensores de Cambaceres y tendrá esa ventaja para la revancha que se jugará en Ensenada y que definirá al otro finalista.