Después de irse 1-0 arriba al entretiempo se desplomó en el segundo tiempo y terminó perdiendo 5-1 frente a Sportivo Baradero. El paso de Atlético Las Campanas por el Torneo Regional Federal Amateur 2021/22 sigue siendo dificultoso. Con diferentes contratiempos (varias bajas por lesión), un calendario muy apretado y rivales de jerarquía, la primera rueda de la Zona 3 de la Región Pampeana Norte lo ha dejado en cero. Es que el domingo perdió 5-1 como local frente a Sportivo Baradero y cosechó su tercera derrota consecutiva, en un encuentro en el que no pudo aprovechar la ventaja que se llevó al entretiempo. Fue en el estadio de Villa Dálmine, en un campo de juego que resistió de gran manera las intensas precipitaciones del domingo y que, por ello, permitió el normal desarrollo del partido. Los dirigidos por Norberto Silvero mostraron desde el inicio problemas para contener los avances del elenco de Baradero, que fue sumando oportunidades de gol que Montenegro, Bulgarella y Poll no pudieron liquidar de cara a Diego Cejas. Mientras en la otra área, Las Campanas también tuvo sus chances: un remate de Rapuzzi se fue muy cerca del palo con el arquero ya vencido, al tiempo que un cabezazo de MacIntyre fue manoteado en extremo por Pérez Díaz. A pesar de ello, la apertura del marcador se dio en el minuto final de ese primer tiempo: Otta recuperó en mitad de cancha, se escapó y asistió a Gómez, quien marcó tras el primer rebote en el arquero. En la segunda mitad, Sportivo siguió encontrando facilidades para llegar hasta el área de Diego Cejas y ya no volvió a perdonar. A los 5 minutos, Montenegro marcó el empate y a los 10, Bulgarella revirtió el encuentro. Por entonces, el conjunto de nuestra ciudad ya sentía el desgaste físico. Y cuando llegó al área rival, lo pagó en la contra: a los 25, de un saque de arco tras un córner, llegó el segundo tanto de Brian Montenegro, quien anotó el 3-1. Ese gol sentenció el partido. Las cifras definitivas llegaron en el tramo final del juego: a los 36, Agustín Poll llegó con mucha comodidad para liquidar y a los 45, un envenenado tiro libre de Santiago Sandoval sorprendió a Cejas para el 5-1 final. En el otro partido de esta Zona 3, Deportivo Metalúrgico le ganó 4-3 como visitante a Social Atlético Televisión, por lo que las posiciones del grupo quedaron de la siguiente manera: 1) Sportivo Baradero, 7 puntos; 2) Deportivo Metalúrgico, 6 puntos; 3) Social Atlético Televisión, 4 puntos; 4) Atlético Las Campanas, sin puntos. El próximo fin de semana comenzará la segunda rueda. Las Campanas visitará a Deportivo Metalúrgico (en Malvinas Argentinas), mientras Social Atlético Televisión será local frente a Sportivo Baradero. SÍNTESIS DEL PARTIDO ATLÉTICO LAS CAMPANAS (1): Diego Cejas; Tadeo MacIntyre, Agustín Godoy, Damián Arce, Marcelo Dorregaray; Alejandro González, Nicolás Rapuzzi; Lucas Queipo, Franco Otta, Pablo Godoy; y Diego Gómez. DT: Norberto Silvero. CAMBIOS: ST 6m Enzo Ramallo x P. Godoy, 18m Gabriel Rodríguez x Rapuzzi, 29m Walter Villarruel x Dorregaray, Mateo Cejas x MacIntyre y Enzo Cejas x Gómez. SPORTIVO BARADERO (5): Diego Pérez Díaz; Brian Aranda, Gerardo Gómez, Dino D´Angelo, Michel Gómez; Alejo Somohano, Francisco Ramis, Santiago Barratini, Germán Bulgarella; Brian Montenegro y Agustín Poll. DT: Marcos Barlatay. CAMBIOS: en el ST ingresaron Juan Cruz Corradini, Rodrigo Carreras, Santiago Sandoval, Ariel Giles y Esteban Horisberger. GOLES: PT 45m Diego Gómez (ALC). ST 5m Brian Montenegro (SB), 10m Germán Bulgarella (SB), 25m Brian Montenegro (SB), 36m Agustín Poll (SB) y 45m Santiago Sandoval (SB). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Luis Flores.