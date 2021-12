Vinum festejó su décimo aniversario

En una noche cargada de emociones, la exclusiva vinoteca de la calle Alberti celebró sus primeros diez años de vida e inauguró nuevas instalaciones: un salón de reuniones y una cava en la que los clientes podrán guardar sus propias botellas a temperatura y humedad controladas. Fue una noche especial la del sábado. Vinum celebró sus primeros 10 años y para ello preparó una fiesta en sus propias instalaciones, donde a menudo se comparten degustaciones de las principales bodegas con la participación de afamados sommeliers, enólogos y propietarios de destacadas bodegas nacionales, y representantes de afamadas etiquetas extranjeras. Antes de contar todo lo que se vivió el sábado, y si esto fuera un video, empezaríamos a ver en cámara rápida como la película retrocede hasta llegar al principio; cuando comenzó esta historia de emprendimiento familiar que involucra a Pablo y a Julieta, y ese empujón que muchas veces da el destino. Es que ahí, en Alberti 678 donde, Pablo pasó los mejores años de su infancia, acompañando a Pierino Da Pian (su padre) en el taller de metalmecánica; soñó con poner su propia vinoteca pensando en la esencia de esos boliches de antaño, donde se tomaba vino y se picaba algo, pero con nuevo estilo. Y nació así la ambientación: un lugar que si no fuera por la gran cantidad de botellas (todas muy apetecibles, claro) podría considerarse un museo, colmado de artículos antiguos que nos remontan a las primeras décadas del siglo pasado, atrás la mano experta de su esposa, Julieta Stamponi, quien es decoradora profesional. En 2011 "Vinum, bodegas y sabores" abrió sus puertas y comenzó a escribir la historia junto a sus clientes, muchos de ellos a esta altura con título de amigos. Así nacieron las catas quincenales, las degustaciones de quesos, los viajes a Mendoza y Salta, y los a Europa por el camino de la Trufa, del Prosecco, la del Whisky, la de los quesos… De a poco se fue perfilando no sólo un estilo comercial, sino un verdadero espacio de amistad que fue creciendo hasta lo que hoy es: una marca registrada. INOLVIDABLE La del sábado fue una inolvidable velada al mejor estilo Vinum, donde no faltó nadie de los íntimos y se sumaron muchos amigos de amigos, para complementar un ambiente de celebración. Como parte de lo que al final de la noche sería el souvenir, al ingreso se entregaba una generosa copa con un delicado detalle estampado de los 10 años de Vinum que los asistentes fueron recargando de las mejores etiquetas de vinos y espumantes en barras estratégicamente ubicadas. Mientras tanto un gustoso tapeo de pizetas, empanadas y bocaditos eran ofrecidos por un grupo de chicas elegantemente uniformadas, que con pericia se desplazaban entre los asistentes. También había a disposición delicados quesos y un poco más tarde, una pata flambeada inigualable. El momento más emocionante fue cuando en una pantalla gigante y bajo la atenta mirada de todos, se proyectó un video que recorría la historia de Vinum: los eventos, los viajes, los amigos y la familia. Fue en ese instante donde todos se dieron cuenta realmente de la verdadera magnitud del tiempo transcurrido, porque estos 10 años para Vinum fueron tan intensos que por un lado pareciera que fue ayer cuando abría sus puertas, pero luego de tantas alegrías vividas bajo su techo (y también fuera de él con los viajes) parece imposible que haya transcurrido en este período de tiempo. Rememorado por las imágenes proyectadas y también por la posibilidad de muchos de los presentes de haber podido disfrutar buenos momentos con él, fue imposible no sentir presente en el festejo el espíritu de Pierino (Da Pian) fallecido en 2020. Porque este lugar, que alguna vez lo vio trabajar entre máquinas de soldar, fresadoras, hierros y herramientas; también lo tuvo como participante de cientos de reuniones familiares y de amigos disfrutando de este espacio ahora devenido en vinoteca, donde él compartía sus anécdotas y tan a gusto se lo veía, contento que sea Pablo la tercera generación en utilizar el centenario recinto. La fiesta continuó, la música alentó a muchos a bailar y divertirse. Fue también una noche de encuentro y amigos; una velada maravillosa donde los anfitriones, Pablo y Julieta, se encargaron de cada detalle para que los 10 años de Vinum sean imborrables para todos los asistentes. NUEVOS ESPACIOS Desde hace meses en Vinum se venía trabajando intensamente para poder llegar a tiempo con los dos nuevos espacios inaugurados el sábado. El primero, un imponente y bellísimo salón de eventos y reuniones empresariales, contiguo a la vinoteca, que quedó habilitado. El buen gusto y ojo profesional de Julieta se nota en todo el lugar: amplitud y certera iluminación, una pantalla gigante a disposición, cómodas sillas y una mesa generosa que puede separarse en dos, sonido envolvente y una meritoria sensación de privacidad; será seguramente desde ahora un requerido lugar para diversos usos y necesidades. Por otro lado, también quedó operativa la nueva cava climatizada, donde los clientes podrán reservar un espacio para conservar sus propias botellas y hacer así su acopio en un lugar oscuro, de temperatura y humedad controlada. Se trata realmente de una novedad para nuestra zona y seguramente será rápidamente colmada por los "vinefilos", apasionados por tener en resguardo sus mejores botellas. Si vos te ves identificado entre ellos, no esperes a ser el último y anda reservando un lugar dentro de la cava.

LA CELEBRACIÓN DE LOS DIEZ AÑOS DE VINUM FUERON UNA VERDADERA FIESTA COLMADA DE AMIGOS.





PABLO DA PIAN, EMOCIONADO, AGRADECE A TODOS LOS PRESENTES, PROVEEDORES Y FAMILIA, EL APOYO DURANTE ESTOS DIEZ AÑOS.





LOS ESPOSOS JULIETA Y PABLO, IDEÓLOGOS DE VINUM, DENTRO DE LA NUEVA CAVA DE HUMEDAD Y TEMPERATURA CONTROLADA.