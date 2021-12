Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. NO EN LA SENDA PEATONAL "Nuevamente les escribo para hacer saber a la ciudadanía por qué la zona de las calles San Martín y 9 de Julio, frente a la Municipalidad, es zona liberada al estacionamiento de vehículos sobre las líneas "cebras" para el seguro cruce de peatones. ¿Será que a nadie le importa la seguridad de los peatones porque los negocios de la zona aportan impuestos que el municipio necesita?", escribe Claudio.



AGUA QUE NO ESCURRE "Por favor, esquina de Namuncura y Jujuy re tapada, llueve y se inunda. Son varios los reclamos realizamos y no hay ningún cambio", escribe Eduardo.



POSTE REEMPLAZADO "La semana pasada envié la foto sobre el poste de Telecentro que se movía a punto de caerse. Hoy (por ayer) lo cambiaron. Estoy muy agradecida a ustedes, ya que sólo por este medio lograron lo que hacía meses venía reclamando por teléfono. Esto es en Cordeu al 600. Muchas Gracias por escuchar a los vecinos" muestra María.