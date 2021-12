DESMENTIDA Ante las numerosas versiones que circularon durante el fin de semana sobre posible pesificación de los depósitos en dólares en los bancos, la autoridad monetaria aclaró este lunes que "las decisiones que tomó el Banco Central la semana pasada referidas a la posición de cambio de las entidades financieras no tienen ningún efecto sobre los depósitos en dólares en el sistema ni con los activos que los respaldan". Durante el fin de semana, trascendieron en las redes diversos comentarios que advertían de una pesificación de los dólares a tipo de cambio oficial de 109 pesos por una mala interpretación de la norma dispuesta el jueves pasado. "Los bancos deben tener una posición de cambio neutra, justamente los depósitos al ser un pasivo para las entidades deben contar con respaldo en inversiones en esa moneda", aclaró el BCRA a través de un comunicado de prensa. Y subrayó que "todos los depósitos en moneda extranjera cuentan con activos en la misma moneda que los respaldan".



INFLACIÓN NAVIDEÑA Los productos de la canasta navideña de este año llegan con fuertes incrementos, entre los cuales las sidras y los vinos frizzantes destacan entre los más marcados. A esta conclusión llegó la consultora Focus Market, tras el relevamiento realizado en 670 puntos de venta sobre nueve productos, en donde se observaron variaciones entre el 38% (garrapiñadas y turrones) y el 84% (sidras). El análisis se hizo comparando el precio ponderado promedio de las mismas categorías de productos entre 2021 y el año anterior. "La variación de precios de los productos navideños tiene fuerte estacionalidad, a lo que se suma que muchos de sus ingredientes y materias primas tuvieron aumentos superiores a la media. En muchos casos, incluso, estos mayores costos no han sido derivados en su totalidad con el objetivo de recuperar ventas, ya que la Navidad del año pasado no fue buena", señaló Damián Di Pace, director de la consultora y periodista económico. VACUNA LIBRE El gobernador Axel Kicillof anunció este lunes que a partir de hoy todos los bonaerenses mayores de tres años podrán aplicarse libremente la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, en medio de un llamado a la población a "vacunarse" ante el "riesgo" de la pandemia. "A partir de mañana hay vacuna libre en toda la provincia de Buenos Aires para la aplicación de la primera dosis a todas y todos los bonaerenses mayores de 3 años", precisó el mandatario. Además, adelantó que a partir del 10 de diciembre será libre la segunda dosis desde los tres años, para toda la población, ya que actualmente dicha vacuna está disponible para los mayores de 18 años. Asimismo, oficializó la aplicación que comenzó "con la tercera dosis para los inmunodeprimidos que recibieron Sinopharm", y confirmó que también se está aplicando el refuerzo en sus lugares de trabajo a los empleados de la salud. INDIGNACIÓN Y VIOLENCIA El asesinato del menor de cinco años Lucio Dupuy en La Pampa conmocionó a todo el país. Tras esto, un grupo de personas hizo una marcha y se dirigió a la departamental de Trenel y Piquillín para hacer justicia por mano propia. En el pedido de justicia por Lucio, se notó un cierto grado de violencia: el epicentro fue la Seccional Sexta, la cual estuvo vandalizada con pintadas, roturas y bombas molotov. Además, un preso señaló la ventana de la celda en la que habría estado una de las detenidas, hecho que causó la bronca de los manifestantes y que se desató en un ataque con piedras. Hubo ataques a la Policía y represión por parte de las fuerzas de seguridad. Según fuentes oficiales, hubo 14 agentes heridos y 10 personas detenidas.