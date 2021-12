Efemérides del día de la fecha, 30 de Noviembre

DÍA NACIONAL DEL TEATRO Impulsado por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro (INET) e instituido a través del Decreto Nº1.586 del Poder Ejecutivo Nacional en el año 1979, en esta jornada se conmemora la inauguración del Teatro de La Ranchería en el año 1783: "Significó el inicio real al teatro de la Ciudad de Buenos Aires y su creación permitió presentar las obras de nuestros primitivos dramaturgos". Durante el carnaval del año 1789, se estrenó la primera obra, Siripo de Manuel de Lavardén, la cual es considerada como la primera obra de un autor criollo estrenada en Buenos Aires. Además de dramas, sainetes y comedias, los actores cantaban tonadillas, acompañados por guitarras, en un tono humorístico y generalmente satírico. Sin embargo, en el año 1792, el Teatro La Ranchería quedó reducido a cenizas cuando, durante la celebración de fiestas patronales, un cohete impactó sobre el techo de paja del mismo.



DÍA DEL MATE Establecido mediante la Ley Nº27.117 en el año 2015, en este día se conmemora el nacimiento de Andrés Guaçurarí y Artigas, el primer gobernador indígena de las Provincias Unidas del Río de la Plata y uno de los principales impulsores de la producción y comercialización de la yerba mate, a la vez que se promueve el reconocimiento de nuestras costumbres. Por otra parte, en el año 2013, a través de la Ley N°26.871 se declaró al mate como infusión nacional Andrés Guaçurarí y Artigas nació en el año 1778 en Santo Tomé, Corrientes. En el año 1811, el descendiente de guaraníes se sumó al ejército de Manuel Belgrano en la fallida expedición para liberar a Paraguay de los realistas y, posteriormente, partió junto a las tropas del prócer a la Banda Oriental. No obstante, cuando José Rondeau reemplazó a Belgrano se incorporó al ejército de José Gervasio de Artigas, quien lo adoptó legalmente y lo apadrinó. En el año 1815, Artigas lo designó "Comandante General de Misiones", territorio que gobernó hasta el año 1819. Se estima que falleció entre los años 1821 y 1825 en Brasil al ser tomado como prisionero por los brasileños. El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) estima que en nuestro país se consume un promedio de 6,4 kg por habitante por año y que la yerba mate está presente en más del 90% de los hogares.



SE LANZA "THRILLER" Un día como hoy en el año 1982, Michael Jackson lanzaba su sexto álbum "Thriller". Producido por el cantante estadounidense junto a Quincy Jones e integrado por canciones compuestas por el artista, Rod Temperton y Steve Porcaro, el disco fue realizado por Jackson con el propósito de cada canción sea un hit: "¿Por qué no todas las canciones pueden ser tan buenas que la gente quiera comprarlas si pudieras lanzarlas como sencillo? Así que siempre traté de esforzarme por eso". Entre las canciones se encuentran "Billie Jean", "The girl is mine", "Beat It" y "Human Nature".