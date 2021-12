El país podría sufrir brotes de otras enfermedades infecciosas por la baja en la vacunación

(Mirada Profesional) Luego que el Ministerio de Salud emitiera una alerta epidemiológica por la posible reinserción del sarampión en el país, especialistas alertaron que la baja general de la vacunación puede generar brotes de otras enfermedades, lo que genera preocupación. Se estima que existe un 20 por ciento menos de inmunización en el Calendario Oficial, por las restricciones impuestas por la pandemia, lo que hace que se amplíe el peligro de que aumenten los contagios de varias patologías, en especial las infecciosas. La mira de los expertos está puesta en la rubéola, la tos convulsa y la difteria, entre otras. "La vacuna triple viral incluye a la tos convulsa y ya han aparecido algunos casos, sobre todo a principios de año en lactantes. Esta enfermedad y sobre todo la meningitis bacteriana por Haemophilus (influenzae) pueden aparecer si no mejoramos las coberturas de vacunación", afirmó Ricardo Rüttimann, miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn). En este sentido, el infectólogo pediatra resaltó la importancia de la vacunación en lactantes, las cuales se administran a los dos, cuatro y seis meses, además de los refuerzos posteriores. "También a los tres y a los cinco meses está la vacuna contra el Meningococo y el refuerzo se da al año y a los 18 meses", señaló. El problema de la baja de la vacunación se viene planteando desde el comienzo de la pandemia, cuando las restricciones generaron una baja en la aplicación de las dosis que forman el Calendario Nacional. La Argentina está considerada como uno de los países con el calendario de vacunación más extenso, con 15 inmunizaciones obligatorias y dos destinadas a zonas de riesgo (fiebre amarilla y Fiebre Hemorrágica Argentina). "A partir de la pandemia hemos disminuido muchísimo la cobertura de vacunación por distintos motivos. La gente no se acercó a los controles y no iba a los hospitales, tampoco, por el riesgo que tenía de enfermarse. Disminuyó mucho la vacunación, sobre todo en los chicos", señaló Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano. Al tiempo que resaltó: "La gente debe saber de cuál es el riesgo y acercarse a consultar al médico. Hay enfermedades que pueden resurgir". En este sentido, Rüttimann destacó: "La caída de las coberturas es muy preocupante". Según señaló el pediatra, la falta de asistencia de los chicos a las escuelas por la pandemia también fue responsable de esta situación. "El colegio ordena mucho el tema de la vacunación. Cayó mucho la cobertura en el ingreso escolar, descendió la cobertura de la triple viral (sarampión, rubéola y paperas) y también de la triple bacteriana (difteria, tétanos y tos convulsa)", añadió. Además, el integrante de la CoNaIn destacó que es "la población de adultos jóvenes en donde se ha visto la reinserción de enfermedades. En general, esta suele ser la población donde aparecen los casos y esos son los que después generan los brotes. Es ahí donde probablemente haya que focalizar la campaña de vacunación el año que viene". En cuanto a la alerta por la posible vuelta del sarampión, los expertos recordaron que la posibilidad se centra en esta baja de la inmunización, sumado a lo que sucede en varios países, como Brasil y Estados Unidos, que tiene brotes declarados. "La única región que en algún momento estuvo libre de sarampión fue América y nuestro país mantiene ese estatus. Está apertura de las fronteras genera un riesgo de reintroducción del sarampión y eso no sería tan preocupante si la población estuviera altamente inmunizada", explicó Rüttimann. En ese sentido, destacó: "El hecho de que tengamos coberturas bajas o muy bajas en algunas poblaciones genera una mayor preocupación. En este momento para el ingreso escolar, que es cuando se da la segunda dosis de la triple viral, tenemos un 20 por ciento menos de cobertura de la que teníamos antes de la pandemia". "Lo que está alertando el Ministerio de Salud, con toda razón, es que en Brasil y en los distintos países con quienes tenemos contacto frecuente, está circulando virus de sarampión libremente y hemos disminuido muchísimo la cobertura de vacunación por distintos motivos", agregó Teijeiro. Según explicó, la razón de emitir alertas es para poder controlar posibles brotes. "Estas enfermedades, al disminuir mucho la vacunación en nuestra población, sobre todo en los chicos, pasan a ser un riesgo y eso es totalmente evitable", destacó. "Hay que trabajar muchísimo en la difusión de la actualización de los calendarios de vacunación", agregó el miembro de la CoNaIn. Al tiempo que advirtió que realizar esta acción "lleva su tiempo, no se resuelve de un mes para otro". "Es probable que tengamos que hacer alguna campaña y ya hay alguna pauta para el año que viene", adelantó.