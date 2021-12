Marcela Moragues

Los trastornos de la conducta alimentaria generan un fuerte desgaste en el paciente y su familia. Están asociados a malnutrición aguda y crónica. Las personas pueden tener un TCA aún en peso normal o en obesidad. Mucha gente con un TCA se ve saludable, a pesar de que puede estar extremadamente enfermo. Se sabe que las familias no son culpables y pueden ser los mejores aliados de los pacientes durante el tratamiento. Un diagnóstico de TCA es una crisis de salud que irrumpe el funcionamiento personal y familiar. Los TCA son enfermedades mentales, biológicamente influenciadas, que vamos a poder conocer porque hay conductas, pensamientos y emociones, que son disfuncionales hacia la comida y/o hacia la figura y el peso, y que impactan en una forma negativa en las relaciones interpersonales, en la familia, en las relaciones sociales, en el aspecto académico y laboral de las personas que los padecen. Un mecanismo central para su desarrollo, es haber hecho alguna vez una dieta restrictiva. El DSM V describe trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos: Anorexia Nerviosa - Bajo peso para edad y talla - Miedo intenso a engordar-grasa o comportamientos que interfieren para la ganancia de peso - Alteración de la imagen corporal o negación de la seriedad del bajo peso. Bulimia Nerviosa - Peso normal - sobrepeso - Episodios de atracones recurrentes – sobreingesta incontrolable - Uso de medidas extremas para el control de peso: purgativas y no purgativas Trastorno por Atracones - Peso normal / Sobrepeso / Obesidad - Episodios recurrentes de atracones - Sin compensación extrema - Comer más rápido de lo normal - Comer hasta sentirse incómodamente lleno - Comer sin hambre - Comer a solas por vergüenza - Sentirse a disgusto o culpable después - Marcada ansiedad durante los atracones Trastorno Evitativo / Restrictivo de la ingestión de alimentos - Pérdida significativa de peso y deficiencias nutricionales - Evitación de la comida basada en las características sensoriales o preocupación por las consecuencias aversivas de la comida en el cuerpo - Dependencia en suplementos o alimentación enteral - No alteración con la imagen corporal / peso / figura Otros trastornos relacionados son: -Trastorno purgativo -Trastorno de comedor nocturno -Ortorexia Nerviosa - No es un TCA de acuerdo al DSM V - Se adhiere tan estrictamente a una alimentación saludable que sufre la salud, escuela, trabajo o vida social - Tiene muchas similitudes con la Anorexia Nerviosa y se trata igual - Restringe la comida para estar saludable más que para controlar la figura o el peso Dismorfia Muscular - Tipo de TOC - Algunos investigadores creen que es una manifestación de Anorexia Nerviosa más común en el hombre - Desean un cuerpo grande y musculoso Por otro lado, la obesidad por sí misma no es un TCA, es más bien conceptualizada como una alteración metabólica, heterogénea, compleja y multideterminada. Sin embargo, un porcentaje significativo, entre 30-40%, de sujetos obesos tienen psicopatología característica y alteraciones en la conducta alimentaria: trastornos por atracones. Es importante saber que en los Trastornos por atracón las mujeres tienen más conflictos con la insatisfacción corporal y la búsqueda de la delgadez y son más propensas a comer en respuesta a emociones negativas, en comparación con los hombres. Estos episodios suelen provocar: emociones negativas, estrés en relaciones interpersonales, aburrimiento, restricción alimentaria y preocupación por el peso, figura corporal o comida. La gente que padece un TpA puede ser de peso normal o mayor al promedio; usualmente está asociado con síntomas de depresión y es común para quien los padece el esconder su comportamiento y comer en secreto. Los pacientes con obesidad suelen tener una función psicosocial más empobrecida, poseen mayores rasgos de depresión, presentan baja autoestima y tienden más a comer en forma emocional. La falta de diagnóstico oportuno es un serio problema. La falsa creencia de que una causa del TpA es la falta de fuerza de voluntad, sólo genera un ciclo enfermo y alimenta el trastorno, incrementando la vergüenza y evitando que la gente con un TCA reciba la ayuda que merece y que le proporcionaría una mejoría duradera sin impactar tanto su calidad de vida. El abordaje a los TCA siempre es interdisciplinario porque es multicausal y afecta a diferentes áreas de la vida del paciente. Es fundamental que el equipo esté conformado por médicos, psicólogos y nutricionistas especializados, no perdiendo de vista las comorbilidades como: trastornos del sueño, trastornos afectivos, problemas metabólicos, obesidad y trastornos del comedor nocturno. Lic. Marcela Moragues - Psicóloga (MP 20094) - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606