San Luciano, Villanueva y Lechuga avanzaron a Octavos de Final, mientras Mega Juniors quedó eliminado. La jornada del domingo fue suspendida por las intensas lluvias. El pasado sábado se definió la Zona C del Torneo 90 Años de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Y hubo sorpresa: Mega Juniors, que había ganado en el debut, sufrió su segunda derrota consecutiva y no solo quedó eliminado del certamen, sino que en 2022 jugará en la Primera B. Después de haber sido partícipe del Hexagonal Final del Torneo Oficial 2019 (lo último que se había jugado oficialmente antes del parate por la pandemia), Mega no pudo superar la fase de grupos: el sábado cayó 2-0 ante Lechuga y cayó al último lugar de la Zona C por el empate 1-1 entre Villanueva y San Luciano. Con estos resultados, el ganador de la Zona C fue San Luciano, con 5 puntos; en segundo lugar quedaron Villanueva y Lechuga, con 4 puntos; y el cuarto puesto fue para Mega, con 3 unidades. Así, en Octavos de Final, San Luciano jugará contra el 3º de la Zona D; Villanueva contra el 3º de la Zona E; y Lechuga, contra el 1º de la Zona B. En tanto, ya se confirmó también el primer puesto de la Zona D: el sábado, Atlético Las Campanas le ganó 3-0 a Leones Azules y consiguió su cuarta victoria consecutiva, asegurándose el liderazgo del grupo (en Octavos de Final jugará contra el 3º de la Zona A). Los demás partidos de esta nueva fecha del torneo debían disputarse el domingo, por lo que fueron suspendidos debido a las intensas lluvias que afectaron a nuestra ciudad en dicha jornada.

