SÉPTIMO PARA MESSI Lionel Messi (34 años) fue galardonado ayer con el Balón de Oro al mejor futbolista de 2021, año en que conquistó su primer título con la Selección Argentina. "Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo. Este año es todo lo contrario: pude conseguir el sueño que tanto deseaba", señaló el rosarino en referencia a la conquista de la Copa América disputada en Brasil. Así, la Pulga recibió por séptima vez en su carrera el premio que entrega France Football (anteriormente había ganado en 2009-12, 2015 y 2019). En la votación, el actual jugador del París Saint-Germain superó al polaco Robert Lewandowski (Bayern Munich) y al italobrasileño Jorginho (Chelsea).



CON GOL DE SIGALI Ayer, en la continuidad de la 23ª fecha del Campeonato 2021 de la LPF, Racing Club venció 3-1 como local a Lanús con un tanto del campanense Leonardo Sigali (marcó el transitorio 2-0 con un remate desde afuera del área). Además, ayer también jugaron: Unión 3-0 Atlético Tucumán, Platense 4-2 Huracán y Central Córdoba 5-0 Arsenal. Antes, el domingo, habían jugado: Rosario Central 2-2 River Plate, Defensa y Justicia 1-1 Colón y Argentinos 3-0 Gimnasia (LP). BOCA VA HOY Después de suspender su partido el domingo a causa de las fuertes lluvias, Boca Juniors recibirá hoy a Newells desde las 19.15 horas. Antes, San Lorenzo será local frente a Sarmiento desde las 17.00. Y en el cierre de la fecha, Independiente visitará a Banfield desde las 21.30. HAY SEMIFINALISTAS Ayer se definieron los últimos dos semifinalistas del Reducido de la Primera Nacional: Ferro cayó 1-0 como local ante San Martín, pero avanzó gracias a la victoria 3-1 en Tucumán; mientras Almirante Brown eliminó a Independiente Rivadavia con un polémico penal convertido por Diego García. Así, en semifinales se cruzarán: Quilmes vs Ferro y Almirante Brown vs Barracas Central. FEDERAL A: REDUCIDO El domingo se disputaron las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional y, así, se definieron los dos finalistas: Gimnasia y Tiro venció 2-1 a Central Norte en el clásico salteño, mientras Chaco For Ever superó 4-3 en los penales a Racing de Córdoba después de igualar 1-1 en el tiempo regular. ASCENDIÓ EL DOCKE En el segundo partido de la final de la Primera C, Dock Sud derrotó 2-0 a Berazategui como local con goles de Iván Álvarez y Leandro Caruso. Así se consagró campeón y logró el ascenso a la Primera B Metropolitana. Por su parte, el Naranja buscará revancha en el Reducido: se medirá con Argentino de Merlo en semifinales. La otra llave la protagonizarán Ituzaingó y Sportivo Italiano. LIGAS DE EUROPA En Francia, Paris Saint Germain le ganó 3-1 como visitante a Saint Ettiene con un gol de Ángel Di María y tres asistencias de Lionel Messi. De esa manera, ahora lidera con 12 puntos de ventaja sobre el escolta Rennes. En España, Real Madrid (33) se afianzó en la cima de las posiciones tras superar 2-1 a Sevilla como local. En Italia, Napoli (35) goleó 4-0 a Lazio y le sacó tres puntos a Milan (32), que cayó sorpresivamente como local ante Sassuolo (3-1). En Inglaterra, Chelsea (30) igualó 1-1 con Manchester United y vio recortada su diferencia respecto a Manchester City (2º con 29) y Liverpool (3º con 28).