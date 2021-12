El equipo promocional, dirigido por Marilú Perea, logró un total de 23 medallas: 15 de oro, 7 de plata y una de bronce. De esa manera conquistó la Copa Conjunto "Ángel Tata Querejeta". El pasado domingo se corrió en nuestra ciudad la Regata promocional 123º Aniversario del Campana Boat Club. La competencia, fiscalizada por la Comisión de la Regata Internacional del Tigre (CRIT), cerró la temporada 2021, en medio de una jornada lluviosa de la que participaron remeros del CBC y otros diez clubes. El equipo promocional Celeste, dirigido por la entrenadora Marilú Perea, fue el gran protagonista de la regata al lograr 23 medallas en total: 15 de oro, 7 de plata y una de bronce. De esa manera, la institución campanense conquistó nuevamente la Copa Conjunto "Ángel Tata Querejeta". Además, también ganó los trofeos especiales que estuvieron en juego en las pruebas Doble Par Sub 16 masculino y Doble Par Sub 16 femenino. Los resultados de los remeros del Campana Boat Club que participaron de la regata del domingo fueron los siguientes, según su posición y la categoría: PRIMEROS PUESTOS -Single Paseo Sub 12 Masculino: Dylan Roldán. -Single Paseo Sub 12 Femenino: Julieta Paredes. -Single Paseo Sub 14 Femenino (Serie 2): Julieta Paredes. -Single Paseo Sub 14 Masculino (Serie 1): Santino De Luz. -Single Paseo Sub 14 Masculino (Serie 5): Sebastián Benítez. -Single Paseo Sub 14 Femenino (Serie 3): Carla Correa. -Single Paseo Sub 16 Masculino (Serie 1): Santino Torreyra. -Single Paseo Sub 16 Masculino (Serie 2): Sebastián Benítez. -Single Sub 14 Masculino: Tomás Paredes. -Single Sub 16 Masculino: Tomás Paredes. -Doble par Sub 14 Femenino: Julieta Paredes y Morena Quinteros. -Doble par Sub 14 Masculino: Santino De Luz y Tomás Paredes. -Doble par Sub 16 Femenino: Laila Hilt y Morena Quinteros. -Doble par Sub 16 Masculino: Santino De Luz y Tomás Paredes. -Cuatro Con Libre Masculino: Luciano Cruz, Juan Manuel Nanni, Sebastián Benítez, Santino Torreyra, y Tomás Alonso (T). SEGUNDOS PUESTOS -Single Paseo Sub 16 Masculino (Serie 3): Juan Manuel Nanni. -Single Paseo Sub 16 Femenino: Pilar Figueroa. -Single Paseo Libre Masculino (Serie 2): Sebastián Benítez. -Single Paseo Libre Masculino (Serie 4): Luciano Cruz. -Single Libre Femenino: Abril Sosa. -Doble par Sub 16 Masculino: Juan Manuel Nanni y Santino Torreyra. -Doble par Libre Femenino: Laila Hilt y Morena Quinteros. TERCER PUESTO -Single Paseo Adaptado: Tobías Barros. OTROS RESULTADOS -Jonas Viera Veneziani fue 4º en Single Paseo Sub 12 Masculino. -Laila Hilt fue 5º en Single Sub 16 Femenino. -Doble par Libre Masculino: Juan Manuel Nanni y Santino Torreyra finalizaron en el 6º puesto.

COMO LOCALES, LOS REMEROS CELESTES TUVIERON OTRO GRAN DESEMPEÑO.





EL CLIMA NO ACOMPAÑÓ, PERO LAS REGATAS SE DESARROLLARON IGUALMENTE SOBRE LA COSTA DEL CBC