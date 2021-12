Endurecen los controles sobre los vuelcos clandestinos y en lugares no autorizados

Este lunes, se multó a un camión por arrojar basura en el predio de la ex Facera. El Municipio detectó este lunes a un camión arrojando basura de forma indebida en el predio de la ex Facera y lo multó. Personal de la Subdirección de Higiene Urbana descubrió este accionar y procedió, junto a la Dirección General de Tránsito y Transporte, a controlar la documentación del vehículo. Además, con la Guardia Ambiental se le labró un acta de inspección y constatación por la infracción detectada. En este contexto, también se esperó que el personal de dicha empresa remediara lo realizado juntando todo su vuelco. Desde la Subdirección de Higiene Urbana aseguraron que se seguirán inspeccionando y multando dichas acciones a fin de contribuir con el orden y la limpieza de la ciudad.

El camión fue multado por su indebido accionar.





El Municipio detectó al vehículo arrojando residuos en el predio de la ex Facera.