Jóvenes unidos para "Alimentar a un planeta hambriento"

Finalizó la Cumbre de Jóvenes por la Agricultura 2021, organizada por Bayer. Este foro mundial se realiza cada dos años y brinda a 100 jóvenes líderes de 44 países la oportunidad de compartir e intercambiar con sus pares ideas y proyectos que busquen soluciones a los desafíos de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Bajo el lema "Alimentar a un planeta hambriento", se llevó a cabo la Cumbre de Jóvenes por la Agricultura 2021 (Youth Ag Summit 2021), por primera vez desde su lanzamiento en 2013, de manera 100% virtual. Este año, al igual que años anteriores, participaron 100 jóvenes líderes de entre 18 y 25 años de 44 países del mundo, quienes tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas innovadoras para mejorar la seguridad alimentaria y escuchar a algunas de las voces más influyentes del mundo en la búsqueda de soluciones a los desafíos que hoy afronta nuestra sociedad para acabar con el hambre y detener el cambio climático. Durante dos días de plenarias y sesiones los jóvenes estuvieron conectados con pares de otros países y con distintos líderes de opinión de la industria, referentes y expertos de renombre en materia de alimentación, agricultura, desarrollo sustentable y ciencia de todo el mundo. "Esta cumbre permite que líderes jóvenes ayuden a transformar y mejorar el mundo, a través del entusiasmo, la creatividad y el compromiso con grandes ideas sustentables y perspectivas innovadoras". Afirma Virginia Gilligan, Directora de Comunicaciones de Bayer para Cono Sur y agrega: "Las nuevas generaciones son el mayor recurso natural de nuestro planeta, por eso es importante brindarles una plataforma innovadora, inclusiva y de apoyo donde sus ideas puedan madurar y prosperar". El Dr. QU Dongyu, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), fue el orador principal de este año. Liderando la FAO desde agosto de 2019, el Dr. QU ha estado implementando su visión de que los sistemas agroalimentarios deben transformarse para ser más eficientes, más inclusivos, más resilientes y sostenibles. Esto es vital para lograr los Cuatro Mejores: mejor producción, mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor, sin dejar a nadie atrás. "No hay duda de que las realidades cotidianas de la agricultura, la producción agrícola y el consumo de alimentos exigen nuevos tipos de innovaciones que pueden transformar los desafíos de hoy en los avances del mañana. Creemos que, como próximos líderes, los jóvenes deben estar a la vanguardia de nuestros esfuerzos colectivos para impulsar este cambio" América del Sur contó con una delegación de 5 participantes quienes presentaron proyectos innovadores comprometidos con el cuidado de los recursos y la sustentabilidad. Ellos son: -Sofia Sánchez: de la provincia de Córdoba, presentó un proyecto que buscar el uso eficiente de las cenizas remanentes de incendios forestales, un problema frecuente de habitualmente aquejan a su provincia, como fertilizantes naturales para la agricultura. -Luciana Tozzini: presentó un proyecto de App para medición y control de huella hídrica de las prácticas agrícolas. Luciana es oriunda de Buenos Aires. -Emiliano Barbero: mostró su trabajo referido al uso de microalgas, como fertilizantes agrícolas, como tratamiento de aguas sucias; es oriundo de la provincia de Córdoba. -Carlos Pardo: Representa a Bolivia. Presentó una iniciativa innovadora vinculada a la Integración de sistemas productivos regionales. -Bruno Ferreira: Bruno también es oriundo de Bolivia, y es co-fundador del Banco de Alimento de este país y su proyecto está vinculado con la labor que desarrolla para esta ONG. "Estoy muy emocionada de representar a Argentina en la Summit 2021, me llevo muchísimos amigos nuevos de distintas partes del mundo, además de muchas herramientas que me van a servir para mi futuro", afirma la cordobesa Sofía Sánchez. Por su parte, Luciana Tozzini quien había presentado un proyecto de App para medición y control de huella hídrica de las prácticas agrícolas, resaltó: "Es importante tomar conciencia sobre el uso de un recurso tan importante para la vida como es el agua. Esto se relaciona con sustentabilidad y el uso eficiente de recursos para lograr moldear todos juntos el futuro de la agricultura". Carlos Prado, representante boliviano por la integración de sistemas productivos regionales, manifestó cual es el objetivo a futuro luego de la cumbre: "La gate ha llegado a su fin y estoy muy emocionado de haber participado de un evento tan increíble y en este evento he tenido la posibilidad de aprender de líderes mundiales y conocer a muchísima gente con un mismo objetivo, luchar contra el hambre mundial". Bruno Ferreira, Co-fundador del Banco Alimentos de Bolivia, conto su experiencia en la cumbre: "No puedo describir lo emocionado, agradecido e inspirado de haber participado en este Summit 2021 y haber escuchado a personas tan extraordinarias, realmente una oportunidad que te cambia la vida". Además, en enero 2022, los jóvenes seleccionados formarán parte de la "YAS University" (Universidad de la Cumbre Agrícola de la Juventud por sus siglas en inglés) un espacio de incubación profesional de proyectos, respaldado por UN SDSN, que incluye seminarios web semanales, tareas y puntos de contacto de mentores. Durante las diez semanas que dura YAS University, los 100 participantes tendrán a capacitaciones, asesoramiento y tutoría de mentores y especialistas, integrado por líderes de Bayer, referentes externos de la industria y ex participantes de la cumbre, para acompañarlos y colaborar en el desarrollo de los proyectos seleccionados. Por último, los delegados tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos frente a un jurado global que otorgara una serie de premios al final del programa de YAS University.

Acerca de Youth Ag Summit El movimiento Youth Ag Summit es una comunidad de jóvenes líderes mundiales que defienden la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria y trabajan para cerrar la brecha de entendimiento entre quienes producen nuestros alimentos y quienes los consumen. Cada dos años, se eligen 100 delegados para participar en la Cumbre. Las ediciones anteriores se han alojado en Canadá, Australia, Bélgica y Brasil. Debido a las restricciones de COVID, la cumbre de este año es el primer evento completamente virtual. Acerca de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN) La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN) se creó en 2012 bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas. SDSN moviliza la experiencia científica y tecnológica mundial para promover soluciones prácticas para el desarrollo sostenible, incluida la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo Climático de París. Para obtener más información, visite www.unsdsn.org. Acerca de Bayer Bayer es una empresa global con competencias básicas en los campos de las ciencias biológicas del cuidado de la salud y la nutrición. Sus productos y servicios están diseñados para ayudar a las personas y al planeta a prosperar apoyando los esfuerzos para superar los principales desafíos que presenta una población mundial en crecimiento y envejecimiento. Bayer está comprometida con impulsar el desarrollo sostenible y generar un impacto positivo en sus negocios. Al mismo tiempo, el Grupo tiene como objetivo aumentar su poder adquisitivo y crear valor a través de la innovación y el crecimiento. La marca Bayer es sinónimo de confianza, fiabilidad y calidad en todo el mundo. En el año fiscal 2020, el Grupo empleó a unas 100.000 personas y tuvo unas ventas de 41.400 millones de euros. Los gastos de I + D antes de partidas especiales ascendieron a 4.900 millones de euros. Para obtener más información, visite www.bayer.com.