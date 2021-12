POR EL TECHO El índice de riesgo país para la Argentina trepaba 29 unidades y rompía el techo a los 1.900 puntos, al alcanzar las 1.905 unidades, otro nuevo récord desde septiembre de 2020. Este indicador acumula un alza del 39% en lo que va del año. El Banco Central debió volver a vender dólares en su intervención diaria en el mercado cambiario. La Bolsa porteña retrocedía 1,08% en el S&P Merval de acciones líderes. En tanto, los bonos de la deuda pública mantenían la tendencia negativa con la que operan desde hace varios días. Por caso, los bonos Globales perdían un 0,2% promedio en dólares y acumulan una baja del 21% en el transcurso de 2021. Los bonos en dólares emitidos bajo ley argentina, como el AL29 y el AL30, rinden en torno al 27% anual. En el mercado cambiario, el dólar blue continuaba en $201,50, mientras que la cotización del dólar ahorro era de $174,49.



QUE NO ATRAQUE El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, pidió a la Administración Portuaria que no autorice el amarre del crucero Hamburg, el cual partió desde Buenos Aires al sur del país para poder continuar con lo previsto su agenda. En diálogo con la prensa, aseguró que "en Puerto Madryn no va a amarrar el crucero. No voy a permitir que ningún madrynense esté en riesgo y mucho menos generar una problemática que no nos merecemos". La situación del ingreso del buque que provenía de Cabo Verde, con 300 pasajeros, generó una fuerte polémica en todo el país ante el avance de la variante africana Ómicron. Las autoridades de Sanidad del Puerto de Buenos Aires permitieron la entrada tras un presunto error geográfico por parte de la inspectora; si bien se había confirmado en los medios que había un caso positivo dentro del buque, el dato fue desmentido por el Ministerio de Salud de la Nación. TORTURA El abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la familia de Lucas González, afirmó que el futbolista de 17 años "fue torturado" y reveló que "le quemaron un cigarrillo en la mano" previamente a ser asesinado de un balazo en la cabeza por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio de Barracas. "Tremendo hallazgo que los padres manifestaron en su testimonial. Lucas fue torturado. Le quemaron un cigarrillo en la mano. Cuando la madre lo contaba, los fiscales quisieron dejarlo escrito. Tanto Heim como Barbella. Ahora ese testimonio cobra valor con el resultado de autopsia", indicó Dalbón en un mensaje en su cuenta de Twitter. El letrado acompañó el tuit con una foto del documento de la autopsia en el cual se indica: "En dorso de mano derecha, a nivel de primer espacio interdigital se observa lesión circular de un centímetro de diámetro con superficie de costra melicérica en formación, similar a lo observado en quemaduras. Posee una data cercana a la del fallecimiento. Lesión no idónea para provocar la muerte". INDIGNANTE El cuerpo de Lucio Dupuy, el nene de cinco años que fue asesinado en La Pampa, presentaba signos de que fue atacado a golpes, que incluyeron patadas, además de ser quemado y abusado sexualmente. Así lo indica la autopsia, que refiere a lesiones son de reciente y vieja data. Además, se confirmó que la muerte del chico se produjo entre las 20:30 y 21:30 del pasado viernes. La necropsia del pequeño, por cuyo homicidio se encuentran detenidas su madre y la novia de la misma, presenta politraumatismos, una hemorragia interna y heridas compatibles con abuso sexual reciente y de vieja data. Además, el chico sufrió mordeduras, quemaduras y un fuerte golpe, en la zona comprendida entre la cadera, un glúteo y una pierna, que podría ser explicada como una patada.