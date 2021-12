Hoy, Soledad Alonso recibirá una distinción de la Revista y Agencias Comunas

Es tras haber sido la legisladora más votada por los lectores, quienes le reconocieron su labor en el parlamento bonaerense. Este miércoles en el partido de San Isidro la diputada provincial Soledad Alonso será distinguida por la Revista y Agencia Comunas, tras haber sido la legisladora más votada en el tradicional concurso que el medio dirige a sus lectores. "Es un gran honor recibir esta distinción que todos los años entrega la Revista y Agencia Comunas, en reconocimiento al trabajo legislativo que, junto al equipo que me acompaña, hacemos todos los días en pos de garantizar más y mejores derechos para todos los y las habitantes de la Provincia de Buenos Aires", manifestó Alonso. La legisladora agradeció "en primer lugar a todos y todas las bonaerenses que en 2019 acompañaron con su voto haciendo posible que ocupara una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires". También "a todos aquellos lectores que votaron por mi haciendo que sea la diputada mujer más votada", al igual que a su "equipo de asesores y colaboradores cuyo aporte es fundamental". "También agradezco a mi familia que diariamente me apoya y contiene para que pueda llevar adelante tan importante labor y finalmente a todos y todas los trabajadores de la Revista y Agencia Comunas que hacen posible con su trabajo que hoy estemos reunidos acá nada más y nada menos que recibiendo esta distinción", manifestó Alonso. La referente peronista de Campana destacó asimismo "la importancia de la tarea que llevan adelante desde Agencia Comunas como referentes del periodismo plural, que reconoce la importancia de la política como herramienta de transformación de la sociedad brindando la posibilidad a la población de participar con su voto en la elección de quienes consideran que merecen ser destacados en cada uno de los ámbitos de los que provenimos, es por eso que este reconocimiento tiene un valor particular ya que no es más que el reflejo de cómo los ciudadanos ven nuestro trabajo".