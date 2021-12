Efemérides del día de la fecha, 1 de Diciembre

DÍA MUNDIAL DEL SIDA Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1988, en este día se informa acerca del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), se recuerda a las personas fallecidas a causa de esta enfermedad y se insta a aumentar la financiación de tratamientos y poner fin a la discriminación y el estigma. El tema de este año es "Pon fin a las desigualdades. Pon fin al sida. Pon fin a las pandemias" y tiene el objetivo de remarcar la importancia del acceso equitativo a los servicios de salud a la vez que hace un llamamiento a tomar medidas para el mantenimiento de servicios esenciales de prevención y atención al VIH en tiempos de pandemia: "En este Día Mundial del Sida, vamos a exigir medidas para poner fin a las desigualdades y acabar con el sida y con todas las demás pandemias, que no hacen sino avivarse gracias a dichas inequidades". ONUSIDA define al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como un retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario ocasionando que pierdan su capacidad de luchar contra las infecciones y las enfermedades; el SIDA es una etapa avanzada de la infección producida por el VIH y "se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH". Por otra parte, el año pasado, ONUSIDA estimó que 37,7 millones de personas tenían sida; 1,5 millones contrajeron la infección por el VIH; y que 680.000 fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida.



VÉLEZ SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA INTERCONTINENTAL Hace 27 años, Vélez Sarsfield hacía historia al vencer al Milán y consagrarse, por primera vez, campeón de la Copa Intercontinental. En ese entonces, el equipo dirigido por Carlos Bianchi e integrado por José Luis Chilavert, Roberto Trotta, José Horacio Basualdo, José Oscar Flores y Omar Asad, arribaba a Japón luego de salir campeón de la Copa Libertadores tras imponerse 5 a 3 (desde el punto de penal) ante Sao Paulo en el Estadio Morumbí. Por su parte, el Milan de Fabio Capello compuesto por Sebastiano Rossi, Franco Baresi, Marcel Desailly y Roberto Donadoni arriba al país asiático después de aplastar 4 a 0 al Barcelona de Johan Cruyff en Atenas. Por ello, el público se inclinaba por el equipo italiano augurando que El Fortín retornaría al país con las manos vacías. Pero eso no sucedió y el conjunto de Bianchi sorprendió al mundo al ganarle a los europeos 2 a 0 con goles de Trotta y Asad: "Se sabe que si un grupo está unido y tiran todos para el mismo lado, a cualquier equipo del mundo se le hace mucho más difícil" manifestó en ese entonces Chilavert.



"NO ONE" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2007, el sencillo "No one" de Alicia Keys destronaba a "Kiss Kiss" de Chris Brown y T-Pain del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "As I am" (2007) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Kerry Brothers Jr. y George M. Harry, la canción fue uno de los mayores éxitos de la artista: "La amo con todo mi corazón, cada vez que la canto me libera de nuevo".