Netflix sumó dos nuevos juegos a su catálogo gratuito para suscriptores

Hace algunas semanas Netflix lanzó su nuevo apartado de juegos mobile. Después de lo que fue una etapa de pruebas que duró poco tiempo y solo se desarrollo en algunos territorios muy específicos, la plataforma de streaming presentó al público este nuevo servicio que llegó en forma gratuita a todos los suscriptores. El catálogo inicial de cinco títulos ahora suma dos juegos para seguir ampliando la oferta de cara a todos los usuarios. "Ya sea que estés de ánimo para un juego casual que puedas comenzar desde cero o para una experiencia inmersiva que te permita sumergirte en tus historias favoritas, queremos comenzar a construir un catálogo de juegos con algo para todos los gustos", había dicho Mike Verdu, vicepresidente de Desarrollo de Juegos, durante el lanzamiento del nuevo apartado. En ese momento también agregó que esta "increíble experiencia lúdica es una aventura que apenas comienza". La primera incorporación que llegó en los últimos días es Bowling Ballers. El juego es exclusivo de Netflix, por lo que no se podrá descargar de otra manera. "En la mayoría de juegos de carrera infinita hay que evitar los objetos", señala la descripción del título, pero en este caso el objetivo es derribar la mayor cantidad de bolos. En vez de esquivar los diferentes objetos, hay que golpearlos y dentro de las mecánicas se encuentra patinaje y vuelo, entre otras, para hacer que la dinámica de juego sea "sencilla e intuitiva". El otro título que se sumó al catálogo es Asphalt Xtreme. Este juego se lanzó en el 2016 y, de la misma manera que el anterior, solo está disponible en Google Play para los suscriptores del servicio de streaming. "Atraviesa cañones como una bala, derrapa entre dunas y deja atrás a tus oponentes en esta experiencia extrema de competición todoterreno", explican sus creadores. El título cuenta con cinco modos de juego, más de 300 carreras y más de 1000 desafíos de maestrías, por lo que los jugadores van a contar constantemente con "nuevos obstáculos que superar y nuevas experiencias para disfrutar". Los players van a enfrentarse a ocho jugadores en simultáneo en un todos contra todos y va a tener disponibles una gran colección de mejoras y contenidos personalizables para que cada vehículo sea único. Claramente Netflix tiene intenciones de seguir reforzando su apartado de videojuegos, no solo a través de la incorporación de nuevos títulos al catálogo, sino con decisiones estratégicas que apuntan a fortalecer la estructura de ese área. Hace solo algunos días anunciaron que Amir Rahimi, una figura con un gran recorrido en el área de juegos mobile, se iba a sumar a sus equipos como vicepresidente de los estudios de gaming y para trabajar en línea directa con Mike Verdu. "Es un placer darle la bienvenida a Amir a Netflix donde va a desarrollar nuestro equipo del estudio de videojuegos y el contenido de nuestro catálogo de Netflix Games", destacó Verdu al momento del anuncio. También agregó que su "amplia experiencia en la industria de los juegos va a ser clave" y marcó que en paralelo iban a seguir ampliando su catálogo para que disfruten los suscriptores de todo el mundo, una iniciativa que se confirmó con las nuevas incorporaciones. Para poder acceder a los juegos disponibles solo hay que contar con una membresía activa de Netflix y los títulos se pueden descargar desde la app en forma directa. El servicio está disponible en todos los territorios en los que la plataforma está presente y cuenta con una gran variedad de idiomas disponibles. Al igual que el resto de los contenidos descargados, se puede acceder incluso cuando no se cuenta con conexión a Internet.



Fuente: https://www.infobae.com/