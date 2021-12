Juegan desde las 21.00 en la vecina ciudad por un lugar en semifinales. Por su parte, Boat Club ya tiene rival confirmado para los playoffs: se medirá con Unión de Zárate, en fecha y horario a confirmar. El lunes por la noche se cerró la fase regular del Torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) y, de esa manera, quedaron definidos los cruces de Cuartos de Final. La victoria de Central Buenos Aires, por 88-81 sobre Unión de Zárate, cerró la primera etapa y confirmó, por ejemplo, que el rival del Campana Boat Club (1º de la Zona B) en Cuartos de Final será justamente Unión (quedó 4º en la Zona A). Ese encuentro todavía no tiene fecha de disputada confirmada, pero sí escenario: será en el gimnasio Héctor Franco de la ribera de nuestra ciudad. Así, el que abrirá los playoffs será el otro equipo campanense: esta noche, desde las 21.00 horas, Ciudad de Campana enfrentará como visitante a Independiente de Zárate por un lugar en las semifinales del certamen. Con récord de 5 victorias y 7 derrotas, el Tricolor concluyó la fase regular en el 4º puesto de la Zona B. Por ello se cruza con el mejor de la Zona A: en doce presentaciones, el Rojo zarateño logró 10 triunfos y solo sufrió 2 traspiés. Independiente, que cuenta con los campanenses Juan Martín Petrosino y Nicolás Montero en su plantilla, se encuentra disputando también el Torneo Pre-Federal (Liga Provincial de Clubes) y es uno de los grandes candidatos a alcanzar la definición del certamen local. Por su parte, más allá de las derrotas sufridas ante Atlético Pilar y Boat Club, el CCC ha mejorado en sus últimas presentaciones (incluyendo también el vital triunfo sobre Ingeniero Raver de Los Cardales) y hoy buscará sorprender al Rojo como visitante. Los otros dos duelos de Cuartos de Final serán: Central Buenos Aires vs Atlético Pilar (viernes 21.30 horas) y Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz vs Náutico San Pedro (en fecha y horario a confirmar).



ELISEO IGLESIAS, BASE Y REFERENTE DEL CCC, QUE IRÁ POR LAS SEMIFINALES ANTE EL ROJO.