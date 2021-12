El entrenador de Puerto Nuevo resaltó la victoria lograda sobre Sportivo Barracas como visitante, aunque aclaró: "Todavía no conseguimos nada. Esto se define el sábado". Casi sin tiempo para recuperarse del traspié sufrido ante Liniers en la final por el primer ascenso, Puerto Nuevo encaró el inicio de la semifinal del Reducido por el segundo boleto a la Primera C. Y lo hizo con bajas importantes, porque no pudo contar ni con Selem Lojda ni con Antonio Samaniego ni con Gastón Pérez. Sin embargo, el Portuario supo reponerse a esas situaciones y el lunes venció 1-0 a Sportivo Barracas en cancha de Deportivo Morón. "Quedamos contentos por la victoria, más allá que uno siempre ve cosas para mejorar y corregir. Pero sí, estamos contentos, porque sabíamos que este partido era una gran prueba de carácter y el equipo respondió", señaló Gastón Dearmas en diálogo con La Auténtica Defensa. "Nos trajimos un buen resultado, aunque tenemos que tener en cuenta que todavía no conseguimos nada. Esto se define el sábado en nuestra cancha", aclaró el entrenador Portuario en referencia a la revancha que se jugará este sábado desde las 17.00 horas en el estadio Carlos Rubén Vallejos del barrio Don Francisco. Para ese encuentro, "Tonga" podrá recuperar a Samaniego, quien ya cumplió su sanción. En el Nuevo Francisco Urbano, su lugar como centroatacante (como tampoco estaba Pérez disponible) lo ocupó Alexander Meza. "Venía jugando como extremo, pero sabíamos que con él íbamos a poder atacar los espacios en una cancha de amplias dimensiones y lo hizo de gran manera", señaló Dearmas en referencia al autor del gol del triunfo sobre el Arrabalero. En tanto, como Meza jugó de centrodelantero, el lugar de Lojda (arrastra una lesión muscular) como extremo derecho fue ocupado por Brian Picca, quien no había sido siquiera convocado en las finales frente a Liniers. "Sabíamos que lo iba a hacer bien, porque venía entrenando bien. Tácticamente hizo un gran trabajo", lo elogió el DT Auriazul. Igualmente, el entrenador no se quedó en esos nombres propios al analizar el rendimiento de sus dirigidos: "Todo el equipo se brindó al cien por ciento: corrieron desde el primer minuto hasta el último. Y eso nos deja muy contentos", cerró "Tonga".

MEZA JUGÓ COMO CENTROATACANTE Y CONVIRTIÓ EL GOL DE LA VICTORIA. “SABÍAMOS QUE CON ÉL ÍBAMOS A PODER ATACAR LOS ESPACIOS", CONTÓ DEARMAS (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).