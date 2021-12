La semana pasada lo había hecho Gino Olguin. Y ayer fue el turno del defensor Agustín Solveyra y el mediocampista Valentín Albano, quienes todavía no debutaron en Primera División. Villa Dálmine dio ayer otro nuevo paso en su intención de consolidar una base de juveniles propios de la institución en el plantel de Primera División al anunciar la firma de primer contrato profesional de otros dos jóvenes valores de su cantera: el defensor Agustín Solveyra y el mediocampista Valentín Albano, quienes todavía no debutaron en Primera División La semana pasada había sido el turno del volante central Gino Olguin, quien hizo su presentación durante el último Campeonato de la Primera Nacional (debutó frente a Brown de Adrogué y también sumó minutos ante Tristán Suárez). De esta manera, ya son ocho los juveniles que pasaron por el predio Héctor Fillopski que hoy cuentan con contrato profesional con el Violeta: el arquero Francisco Salerno; el defensor Agustín Solveyra; los mediocampistas Gino Olguin, Valentín Albano y Valentín Umeres (regresa de su préstamo de Talleres); y los delanteros Francisco Nouet, Gastón Martiré y Lucas Cajes. Además, cuando comience el año 2022, los demás jugadores que también tendrán vínculo con la institución serán: Emiliano Agüero, Laureano Tello, Germán Díaz, Franco Costantino, Ezequiel D´Angelo y Lautaro Díaz. Aunque, claro está, algunos de ellos podrían terminar emigrando si arreglan su salida del club. De la misma forma, quienes finalizan su contrato en diciembre de este año podrían continuar en el plantel en caso de llegar a un acuerdo para renovar. SOLVEYRA Y ALBANO Agustín Solveyra es un marcador central de buena talla que en enero próximo estará cumpliendo 21 años. Pasó por las divisiones juveniles de Sarmiento de Junín y llegó a Villa Dálmine desde Sportsmen de Carmen de Areco. Aunque nunca ha ido siquiera al banco de suplentes de Primera División, ya ha sabido ser capitán de la Reserva y, además, ha participado, por ejemplo, del amistoso frente a Puerto Nuevo por la Copa Ciudad de Campana. Ahora, tras firmar un contrato de dos años, tiene vínculo con el club hasta diciembre de 2023. Por su parte, Valentín Albano tiene 18 años y se encuentra en el Violeta desde las categorías infantiles. Es un mediocampista que puede jugar como "interno", pero también hacerlo más abierto sobre los costados. En su caso, ya ha estado en varias citaciones en Primera División e, incluso, ha integrado el banco de suplentes, aunque todavía no ha debutado. Tras rubricar su primer contrato, de tres años de duración, tendrá vínculo con el club hasta diciembre de 2024.

AGUSTÍN SOLVEYRA JUNTO A SU REPRESENTANTE Y EL PRESIDENTE DIEGO LIS.





VALENTÍN ALBANO LLEGÓ AL CLUB EN INFANTILES Y AYER FIRMÓ CONTRATO PROFESIONAL.

#FútbolProfesional | El volante interno y extremo Valentín Albano, categoría 2003, quien desde infantiles se encuentra en nuestra institución, firmó su primer contrato como profesional. El mismo es por un lapso de 3 años.



