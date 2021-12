BOCA NO PUDO Ayer, en el cierre de la 23ª fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, Boca Juniors igualó 0-0 como local frente a Newells y no pudo meterse nuevamente en zona de clasificación a la Copa Libertadores: quedó en el 6º puesto de la Tabla Anual, un punto por detrás de Estudiantes de La Plata y a cuatro de Talleres de Córdoba.



ROJO GOLEADO Independiente, que también aspiraba a acercarse a la zona de clasificación a la Copa Libertadores, perdió anoche 4-1 como visitante frente a Banfield. Así, quedó a seis puntos de Estudiantes (LP) en la Tabla Anual. También ayer, San Lorenzo cortó su racha de tres derrotas en fila: venció 1-0 como local a Sarmiento de Junín y logró tomar distancia respecto al último puesto. UN RIVAL PARA BOCA Esta noche se conocerá el rival de Boca Juniors en la final de la Copa Argentina: desde las 21.10 horas se enfrentarán Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza en la segunda semifinal del certamen. El partido se disputará en el estadio Juan Gilberto Funes de La Punta (San Luis) y será transmitido por TyC Sports. JOSÉ, BOCHA Y ¿MASCHE? José Néstor Pekerman fue confirmado ayer como nuevo entrenador de la Selección Mayor de Venezuela, único país sudamericano que nunca logró clasificar a un Mundial. En su cuerpo técnico estará Fernando "Bocha" Batista, por lo que queda vacante la conducción técnica de la Selección Argentina Sub 20. Todo indica que Javier Mascherano asumiría esa función. EMPATE EN QUITO La Selección Argentina Femenina igualó ayer 2-2 como visitante frente a Ecuador en un amistoso que se desarrolló en Quito. Los dos goles del combinado nacional fueron anotados por Mariana Larroquette. Anteriormente, en el primero de los dos encuentros que disputaron, habían igualado sin tantos el pasado sábado. GANÓ EL LEEDS En el inicio de la 14ª fecha de la Premier League, Leeds superó 1-0 a Crystal Palace con un penal convertido por Raphinha en tiempo adicionado. Así, el equipo de Marcelo Bielsa se alejó de la zona de descenso. Hoy, el líder Chelsea (30 puntos) visita a Watford, mientras Manchester City (2º con 29) enfrentará a Aston Villa y Liverpool (3º con 28) también será visitante ante Everton. HOY JUEGA EL PSG Con Lionel Messi en duda, Paris Saint Germain jugará hoy frente a Niza por la 16ª fecha de la Ligue 1 de Francia. El reciente ganador del Balón de Oro 2021 no entrenó ayer a causa de una gastroenteritis que también afectó a Leandro Paredes. El PSG manda con comodidad en el certamen francés: suma 40 puntos, doce más que su escolta Rennes. DYBALA Y SOULE: GOL Y DEBUT En el inicio de la 15ª fecha de la Serie A de Italia, Juventus le ganó ayer 2-0 a Salernitana con un gol del cordobés Paulo Dybala. Además, en el final del encuentro se produjo el debut en la Vecchia Signora del marplatense Matías Soule (18 años), quien fue parte de la última convocatoria de Lionel Scaloni. Hoy, el líder Napoli (35 puntos) visita a Sassuolo, mientras Milan (32) jugará ante Genoa, también como visitante.