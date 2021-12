» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 02/dic/2021 de La Auténtica Defensa. Villa Dálmine: el club confirmó que catorce jugadores no seguirán la próxima temporada







Además, otros cuatro que tienen contrato vigente para 2022 no serán tenidos en cuenta y también se alejarían de la institución. A barajar y dar de nuevo. Como suele ocurrir entre una temporada y otra, Villa Dálmine deberá conformar prácticamente un nuevo plantel para afrontar el próximo certamen de la Primera Nacional. Una situación que, en esta oportunidad, quedó confirmada ayer, abruptamente, cuando el club emitió un comunicado en el que informó que, "por decisión de la Comisión Directiva", 18 jugadores no continuarán en la institución. La noticia tuvo amplio rebote en medios nacionales, porque todavía está presente la polémica y las consecuencias que se generaron en torno al duelo que el Violeta sostuvo frente a Barracas Central por la última fecha de la Zona B del Campeonato 2021. Del grupo de 18 futbolistas "descartados", catorce finalizan sus contratos el 31 de diciembre: los arqueros Emanuel Bilbao, Lucas Bruera y Ezequiel Navarro Montoya; los defensores Franco Flores, Zaid Romero, Maximiliano Pollacchi, Facundo Lando, Santiago Moyano, Rodrigo Caseres, Fernando Bersano y Agustín Stancato; y los atacantes Leandro Larrea, Alejandro Gagliardi y Gastón Martiré. Respecto a ellos, el Violeta ha decidido no acordar nuevos vínculos, por lo que el 1º de enero ya no serán jugadores de la institución. Algunos se marcharán con el pase en su poder y otros deberán volver a sus clubes de origen, dado que se encontraban a préstamo. La nómina de 18 futbolistas "descartados" por el Violeta se completa con cuatro que sí tienen contrato más allá de diciembre: el lateral Facundo Rizzi, el mediocampista Germán Díaz y los delanteros Lucas Cajes y Alexis Vega. Estos jugadores no serán tenidos en cuenta para la conformación del plantel para el Campeonato 2022, pero si no hay acuerdo para rescindir sus contratos seguirán perteneciendo a la entidad de nuestra ciudad. Y la posibilidad de rescindir contratos siempre es una herramienta, tanto para jugadores (que buscan salir hacia otros clubes) como para dirigentes (para "depurar" planteles). Por eso tampoco habría que descartar nuevas bajas a futuro, sobre todo cuando el mercado de pases empiece a moverse con fuerza. Por lo pronto, dado el comunicado de ayer, los jugadores que quedan con vínculo en Villa Dálmine y continuarían la próxima temporada son: Laureano Tello, Emiliano Agüero, Ezequiel D´Angelo, Franco Costantino, Lautaro Díaz, Francisco Nouet y Juan Cruz Franzoni. A ellos hay que sumarle el grupo de juveniles que tienen contrato profesional: Francisco Salerno, Agustín Solveyra, Gino Olguin y Valentin Albano. Y también el regreso de Valentín Umeres, cuyo préstamo con Talleres de Córdoba finaliza el 31 de diciembre.

Además, otros cuatro con contrato para 2022 no serán tenidos en cuenta y también se alejarían.

Defensores:

Zaid Romero- Maximiliano Pollacchi- Facundo Lando - Santiago Moyano - Rodrigo Caseres - Facundo Rizzi - Fernando Bersano - Agustín Stancato



Volante:

German Díaz



Delanteros:

Lucas Cajes

Alexis Vega

Leandro Larrea

Alejandro Gagliardi#VamosViola — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) December 1, 2021

#Adelanto 02/12/2021 · 08:53 Hs.

Jueves 2 de Diciembre de 2021:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13251 - Edición 24 Páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicad... P U B L I C I D A D