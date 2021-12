Lagar: "En Las Praderas siguen denunciando la inseguridad"

Debido a la reiteración de hechos delictivos, vecinos del barrio manifestaron su preocupación y decidieron hacer un llamado público a las autoridades. Octavio Lagar se puso en contacto con ellos y aseguró que "la situación es muy difícil" y que "tienen miedo hasta de salir a hacer las compras".

Ante la repetición de robos y la ausencia de control policial en el barrio Las Praderas, los vecinos decidieron ponerse en contacto con Octavio "Chiche" Lagar y Noemí "Katty" Altimari, para llamar la atención a las autoridades locales: "Los vecinos nos siguen tomando como sus voceros para canalizar sus preocupaciones, e iluminar sobre los problemas que sufren con la esperanza de verlos solucionados una vez expuestos", enfatizaron, al tiempo que agregaron: "En el vecindario hay una sensación de desorden".

Además, añadieron que: "En el vecindario, los robos son perpetrados por delincuentes que los vecinos ya identificaron y en varios casos hasta denunciaron. Pero los mismos entran y salen de la comisaría como si fuera su casa, porque principalmente son menores", consideró. "Quienes viven en Las Praderas quieren más presencia policial en el barrio, y como nosotros lo propusimos, esto se podría lograr con un nuevo destacamento que se ubique en las cercanías. Así se evitarían muchos hechos de delincuencia".

En último orden, Lagar reclamó: "se debería buscar la forma de realizar una mejora en el sistema de seguridad local. Lo que nos preocupa es que esto no cambie. Queremos una alternativa viable para que los vecinos, no sólo de Las Praderas sino de toda la ciudad, no estén a merced de los delincuentes", cerró.