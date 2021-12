Vecina de Los Pioneros participa de una campaña nacional contra los agrotóxicos

P U B L I C



Se trata de Jimena Martínez, quien comparte su testimonio en un video en el que también aparecen Leo Sbaragalia, Francis Mallmann, Hilda Lizarazu y Laura Azcurra, entre otros. "Hace unas semanas me detectaron glisfosato en la orina. Soy mamá de un bebé de cuatro meses y mi hijo de cuatro años también está adquiriendo este agrotóxico. Los agrotóxicos entran a través de la piel, a través de mis mucosas, y a través del agua que estuve ingiriendo hasta ahora. La única salida para protegernos es dando batalla a esta matriz productiva que nos está matando", asegura Jimena Martínez, vecina del barrio Los Pioneros, quien participa de un video difundido en las redes sociales como lanzamiento de una campaña que propone abrir el debate en torno a los agroquímicos e invitar a reclamar por "otro modelo de producción", a las puertas del "Día Mundial por el No Uso de Agrotóxicos", que se conmemora mañana 3 de diciembre. El video fue subido a la cuenta de Twtter "Campaña Basta de Venenos", donde se ve al actor Leonardo Sbaraglia afirmando que la Argentina es el país que usa más agrotóxicos "por persona, por año en el mundo". Por su parte, la actriz Laura Azcurra agrega: "Los agrotóxicos son venenos que se utilizan en la producción agrícola", y la cantautora Hilda Lizarazu puntualiza: "Está demostrado que estos venenos perjudican la salud, los ecosistemas y la biodiversidad". La pieza de sólo 1 minuto 46 segundos también incluye la participación de los periodistas Alejandro Bercovich y Julieta Mengolini, el cocinero Francis Mallmann, entre otros. "Yo me hice el test y me dio detectable, esto quiere decir que tengo glifosato en mi organismo", señala Mengolini, al tiempo que el locutor Lalo Mir finaliza con una la afirmación en off: "Basta de venenos". En el mismo sentido, trascendió que la cautelar de Establecimientos Santa Susana fue favorecida en la Cámara de Apelaciones del Contencioso Administrativo de San Nicolás, restableciendo el permiso de fumigar a 30 metros de distancia de zonas urbanizadas y de la Escuela Rural 6 de Los Pioneros. La resolución fue votada de manera unánime por los Jueces Cristina Yolanda Valdéz, Damián Nicolás Cebey y Marcelo José Schreginger. El fallo, desconoce la ordenanza sancionada en Campana, que limita la actividad estableciendo la distancia mínima de 1000 metros de cualquier área urbanizada de nuestro Partido. La normativa local aludida fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante en 2011 y cuyo artículo 14 prohíbe la aplicación de "productos agroquímicos y/o plaguicidas" a menos "de los mil metros del perímetro de las zonas de resguardo ambiental", entre ellas ejidos urbanos y suburbanos. La normativa, fue sancionada a consecuencia de los efectos sufridos por dos menores vecinos del barrio Otamendi, cuando tomaron contacto con el producto mientras era aplicado en el campo que se encuentra en medio de ese barrio y San Jacinto.



Captura de pantalla del video cuando habla Jimena Martínez y dice que le detectaron glifosato en su orina.