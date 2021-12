ANUNCIO Y DESCENSO Luego del anuncio de que un equipo del Gobierno viajará a Washington para avanzar en las negociaciones con el FMI, el riesgo país cortó la racha de once ruedas seguidas de suba y bajó 4,4%. Empezó la rueda en 1.900 y ahora llega a 1814 puntos. En el mercado cambiario, el contado con liqui, la operación que se usa para sacar divisas del país, aumentó 3,7% en la apertura, a $ 222,1. Pero minutos después retrocedió a $ 214. El MEP, que se negocia en la bolsa porteña, cede 1,1%, a $ 198,4. El Gobierno anuncio que el sábado viajará una misión técnica a Washington para discutir el acuerdo con el Fondo Monetario. Tras esta información, sumado a que se confirmó que el 18 de diciembre se concretará el pago de los US$ 1800 millones que vencen con el FMI, el Gobierno busca transmitir que las negociaciones están encaminadas.



FALSO POSITIVO El Ministerio de Salud de la Nación informó que se trató de un "falso positivo" de Covid-19 el caso de una tripulante del crucero alemán Hamburg, que amarró el fin de semana pasado en la ciudad de Buenos Aires, antes de partir rumbo al sur del país. La cartera sanitaria detalló que "en el día de hoy, (el instituto) ANLIS-Malbrán notificó que el resultado de la PCR realizada a la tripulante del buque Hamburg dio negativo". "A la persona en cuestión se le había realizado un test de antígenos que fue interpretado como falso positivo", indicó el ministerio, que agregó que "esta persona en ningún momento bajó de la embarcación durante la estadía del crucero" en el país. También señaló la cartera que preside Carla Vizzotti que "los 37 pasajeros y los dos tripulantes que descendieron el día domingo (en Buenos Aires) tras una PCR negativa del día sábado regresaron inmediatamente a sus países de origen". INDEMNIZACIÓN El presidente Alberto Fernández enviará al Congreso un proyecto de ley reparatoria a víctimas y familiares de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, a días de cumplirse 20 años de la represión que tuvo como saldo 38 muertos en todo el país. "Hemos tenido una reunión con el Presidente a raíz de un pedido nuestro y una intención desde el Gobierno de recibirnos para poder pensar juntos, pero más que nada va a ser un proyecto del Presidente, una ley reparatoria", indicó María Arena, esposa de Gastón Riva. En declaraciones a los medios acreditados en la Casa Rosada, Arena puntualizó: "Hay una intención muy fuerte de parte del Presidente, que se comprometió a presentar un proyecto en los próximos días para poder elevarlo lo antes posible". RÉCORD En medio de un panorama complicado de la economía argentina, con escasez de reservas en el Banco Central, el campo sigue aportando dólares en niveles récord a través de la liquidación de las exportaciones. En noviembre, las empresas del sector liquidaron la suma de 2.042.708.037 dólares, segunda marca histórica para este siglo, según revelaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Las entidades que representan el 48 % de las exportaciones argentinas, anunciaron que el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación en los once meses del año alcanzó los 30.129.636.668 dólares, lo que refleja un incremento del 62,1 % con respecto al mismo período del año pasado y es récord absoluto para el mismo período desde comienzos de este siglo. Esa suma mensual evidencia, sin embargo, una declinación del 15,4% con respecto al precedente mes de octubre y un incremento del 17,7% en relación con el mismo mes de octubre del año anterior.