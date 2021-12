Anses: Calendario de Pagos de hoy Jueves 2 de Diciembre

Hoy se abonan Pensiones No Contributivas (PNC) y el programa Alimentar para Madres de 7 hijos. Cabe destacar que este mes se efectiviza el pago del medio aguinaldo junto al aumento del 12,11 por ciento por la Ley de Movilidad para Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones. Pensiones No Contributivas Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a titulares de PNC que deban cobrar su haber de diciembre con documentos terminados en 2 y 3. En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. De todas formas, los haberes permanecerán depositados en sus cuentas. Programa Alimentar En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar. Hoy cobran Madres de 7 hijos que perciben PNC con documentos finalizados en 2 y 3, en la misma cuenta de la prestación.