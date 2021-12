Alejandra Dip





Astrología Maya. Año Semilla 3. Caminante del Cielo: búsqueda, exploración. Las alternativas que se nos presentan luego que el humano nos activó el despertar de la conciencia. Renovación de energías planetarias y personales. Día 130 del Año Solar Semilla 3. Día 18 de la luna entonada del pavo real desde el 15/11 al 12/12. Día 4 de la 19ava semana del año, semana azul estamos en el día 93 del Tzolkin calendario lunar - castillo blanco del norte del cruzar desde el 23/10 hasta el 13/12. KIN 93 - Caminante del Cielo 2. El Caminante del Cielo se encuentra ante el desafío de estos 13 días. Hoy está guiado por la Serpiente. Polarizado día portal. Energía por 13. Encontrar el camino de las libertades, de la libre elección, el camino que nos lleve a dónde queremos ir. El camino de los cambios viene con el desafío que debemos explorar, por dónde ir y cómo ir. El Caminante, es un explorador, la Serpiente nos guía, diciéndonos que es necesario ir cambiando de piel, una transformación es necesaria para el cambio venidero. Es muy importante estar estables, porque el Caminante en el 2, nos va a llevar de un lado al otro, puede ser que nos predisponga a estar volados, a no terminar lo que empecemos, a prometer cosas que no podemos cumplir. Si estamos en eje, nos llegara una ola de energía creativa, refrescante, excéntrica, no vamos a tener de que aburrirnos. Explorador de verdades trascendentales, estos 13 días iremos buscando el camino de esas verdades que nos liberen. El Caminante nos predispone a estudiar muy bien el siguiente paso que vamos a dar. Ojo con estar muy snob, muy materialistas, a no empezar muchas cosas a las vez porque es muy probable que quede todo sin terminar. No te disperses, no te cuelgues, no controles, no te estructures tanto, aprovecha para adelantar lugares en la escalera espiritual, conecta con la luz, ¡EXPLORA! ¡CREA! y produci, divertite y viaja, sobre todo ¡VIAJA!! a quienes no puedan viajar físicamente los invito a hacer viajes astrales, que te ayudan a conectar con tu interior. Buen día para estar en movimiento, que el Tono 2 no te lleve estancamiento. Excelente Trecena de exploración para todos!!



